Milano-Cortina 2026, gli agenti Ice collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è contrario: "È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell'Ice non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza". Inoltre, il primo cittadino aggiunge: "Io da italiano, prima ancora che da cittadino milanese, non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice che se anche dovessero venire gli agenti dell'Ice per i Giochi olimpici non ci sarebbe problema".