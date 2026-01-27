Olimpiadi Milano-Cortina, Viminale: "Impegnati 6mila agenti per la sicurezza"

In vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, sul fronte della sicurezza saranno impegnati complessivamente di circa 6mila agenti del sistema di sicurezza nazionale. Il dispositivo prevede l'impiego di sistemi di sorveglianza avanzati, tra cui droni e dispositivi di vigilanza aerea, a supporto delle attività di prevenzione e controllo del territorio. È quanto emerso al Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto al Viminale dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine e delle agenzie di intelligence, per un approfondito aggiornamento sulle misure di sicurezza sull'evento. Particolare attenzione sarà rivolta alla tutela dell'ordine pubblico, alla sicurezza delle infrastrutture e alla gestione dei flussi, oltre ai profili di prevenzione anche in ambito tecnologico.