Olimpiadi Milano-Cortina, scatta l’allerta bagarinaggio: Agcom apre due procedimenti
Nel mirino due operatori internazionali accusati di rivendere biglietti olimpici a prezzi maggiorati
È già scattato l’allarme bagarinaggio in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e l’Agcom è intervenuta aprendo due procedimenti sanzionatori. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha reso noto di aver avviato le istruttorie nei confronti di due importanti operatori internazionali attivi nel secondary ticketing, accusati di aver messo in vendita un numero consistente di biglietti a prezzi superiori a quelli ufficiali.
Secondo quanto emerso, le piattaforme coinvolte avrebbero commercializzato, in larga parte a costo maggiorato, biglietti relativi a oltre cento eventi inseriti nel programma olimpico. Tra questi figurano non solo le cerimonie di apertura e chiusura, ma anche numerose competizioni sportive, sia indoor, come hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico e di velocità, sia outdoor. L’apertura dei procedimenti è il risultato di una complessa attività di controllo e indagine condotta dalla guardia di Finanza con il supporto della Fondazione Milano-Cortina e della Siae. Le verifiche hanno consentito di individuare un volume significativo di rivendite sul mercato secondario.