Olimpiadi Milano-Cortina, scatta l’allerta bagarinaggio: Agcom apre due procedimenti

Secondo quanto emerso, le piattaforme coinvolte avrebbero commercializzato, in larga parte a costo maggiorato, biglietti relativi a oltre cento eventi inseriti nel programma olimpico. Tra questi figurano non solo le cerimonie di apertura e chiusura, ma anche numerose competizioni sportive, sia indoor, come hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico e di velocità, sia outdoor. L’apertura dei procedimenti è il risultato di una complessa attività di controllo e indagine condotta dalla guardia di Finanza con il supporto della Fondazione Milano-Cortina e della Siae. Le verifiche hanno consentito di individuare un volume significativo di rivendite sul mercato secondario.