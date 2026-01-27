Milano-Cortina, l'agenzia S&P: spesa contenuta, nessun effetto negativo sull'Italia

L'agenzia di rating S&P Global Ratings "non prevede effetti finanziari negativi né sul debito sovrano italiano né sui governi locali e regionali che ospitano i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026". È quanto si legge in una nota secondo cui "grazie a investimenti relativamente contenuti negli impianti olimpici e a maggiori investimenti nelle infrastrutture, i Giochi costeranno all'Italia meno dell'Expo di Milano del 2015". "I contributi statali hanno finanziato la maggior parte degli investimenti, proteggendo i bilanci degli enti locali e regionali dalle relative pressioni", ha dichiarato Mariamena Ruggiero, credit analyst di S&P Global Ratings.