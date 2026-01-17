Quando vendere casa diventa una lotta contro il tempo: dai 75 giorni di Bologna ai 132 di Genova

Sono anni di fermento per il mercato immobiliare. Dal 2016 i tempi di vendita si sono ridotti di un terzo. Dieci anni fa servivano oltre 150 giorni per una transazione, oggi cinquanta in meno. A spiegare l'accelerata c'è l'effetto "sociologico" della pandemia. Adesso si desidera una casa più confortevole, magari ad hoc per fare smart working tra le mura domestiche. E poi c'è l'accesso al credito: ora è un po' più facile accedere a dei mutui, i tassi sono stabili e in alcuni casi si sono anche abbassati. Non solo. Ci sono le agevolazioni per le prime case e per giovani e famiglie. Le differenze comunque rimangono: nelle grandi città occorrono 107 giorni, negli hinterland 141.