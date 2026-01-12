Mercato immobiliare italiano verso una crescita dell’8,4% nel 2026, primo in Europa

Lo scandalo dei permessi di Milano non ha minato la fiducia degli investitori (anche internazionali) nel real estate dell’Italia. Scenari Immobiliari prevede un volume d'affari di 175,8 miliardi
Il 2026 potrebbe essere un anno di forte crescita per il mercato immobiliare italiano. Secondo una ricerca di Scenari Immobiliari, ripresa da Reuters, il real estate va verso una crescita dell’8,4% in termini di transazioni.
MERCATO IMMOBILIARE ITALIANO
Lo studio prevede un volume d’affari di 175,8 miliardi di euro, con l’80% delle compravendite che riguardano il mercato residenziale. In base a questo studio, il mercato immobiliare italiano sarebbe leader a livello europeo nel 2026. Un dato di rilievo, soprattutto se si considera che lo scandalo dei permessi esploso a Milano nel 2024-25 ha rischiato di minare la fiducia degli investitori, sia italiani che internazionali.
REAL ESTATE ITALIA PRIMO IN EUROPA NEL 2026?
Secondo il report di Scenari Immobiliari, il real estate italiano nel 2026 guiderà la crescita a livello europeo piazzandosi davanti alla Spagna (+7%), Regno Unito (6,6%), Germania (4,1%) e Francia (3,2%). Una crescita che, secondo diversi osservatori, è frutto principalmente del periodo di stabilità politica nazionale che sta contribuendo ad attirare investitori. Nel 2025, sempre secondo Scenari Immobiliari, le compravendite in Italia erano cresciute del 7%, piazzandosi al secondo posto in Europa dietro la Spagna.
L’EFFETTO MILANO È TRANSITORIO
Nella sua analisi, Reuters cita Davide Dalmiglio, amministratore delegato e CEO della divisione italiana della società britannica di servizi immobiliari Savills, per spiegare la mancata fuga di capitali che in molti temevano dopo le inchieste milanesi. Secondo l’esperto, dopo il sequestro di circa 100 cantieri nel capoluogo lombardo gli investitori sono stati messi in allerta e, rispetto al passato, prima di concludere una compravendita effettuano ricerche e due diligence più approfondite. Secondo Beatrice Guedji, responsabile della ricerca e dell'innovazione presso Swiss Life Asset Managers France, la vicenda di Milano è un problema a breve termine, che non mina le prospettive di crescita del mercato immobiliare e degli investimenti.