Mercato immobiliare italiano verso una crescita dell’8,4% nel 2026, primo in Europa

L’EFFETTO MILANO È TRANSITORIO

Nella sua analisi, Reuters cita Davide Dalmiglio, amministratore delegato e CEO della divisione italiana della società britannica di servizi immobiliari Savills, per spiegare la mancata fuga di capitali che in molti temevano dopo le inchieste milanesi. Secondo l’esperto, dopo il sequestro di circa 100 cantieri nel capoluogo lombardo gli investitori sono stati messi in allerta e, rispetto al passato, prima di concludere una compravendita effettuano ricerche e due diligence più approfondite. Secondo Beatrice Guedji, responsabile della ricerca e dell'innovazione presso Swiss Life Asset Managers France, la vicenda di Milano è un problema a breve termine, che non mina le prospettive di crescita del mercato immobiliare e degli investimenti.