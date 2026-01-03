E' Roma la città al top per comprare o affittare casa

Milano e Torino occupano, nell'ordine, la seconda e la terza posizione in entrambe le classifiche. Il capoluogo lombardo raccoglie circa il 4% delle ricerche per l'acquisto e il 6,5% di quelle per l'affitto, in calo rispetto al 7,7% registrato nel 2024. Torino, invece, è la meta scelta dal 2,5% di chi cerca casa in vendita e da circa il 4% di chi punta alla locazione. Subito fuori dal podio, in entrambe le graduatorie, si collocano Genova e Napoli. Genova è quarta per le ricerche di acquisto (1,8%) e quinta per gli affitti (2%), mentre Napoli occupa la quinta posizione per la vendita (1,6%) e la quarta per la locazione (2,8%).