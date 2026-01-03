E' Roma la città al top per comprare o affittare casa

La casa negli Isee del 2025 per tipologia e valore catastale
© Withub
© Withub
La Capitale concentra il 7,5% delle ricerche totali secondo i dati 2025 di Immobiliare.it
© Ansa
Le tendenze di ricerca degli italiani per una casa nel 2025 hanno visto Roma ancora al top della classifica delle città. Dalle preferenze sui tagli immobiliari alle zone più desiderate, fino ai giorni e agli orari in cui ci si collega per trovare la soluzione più adatta: Immobiliare.it, il portale immobiliare, rileva come siano cambiati i desideri e le priorità di chi è in cerca di una nuova abitazione nel nostro Paese. Anche nel 2025 Roma si conferma la città più desiderata, sia per l'acquisto che per l'affitto. La Capitale concentra il 7,5% delle ricerche totali di chi vuole comprare casa, una quota pressoché invariata rispetto al 2024, e l'11,2% delle preferenze di chi è interessato alla locazione (contro il 12,5% circa dello scorso anno).
Milano e Torino occupano, nell'ordine, la seconda e la terza posizione in entrambe le classifiche. Il capoluogo lombardo raccoglie circa il 4% delle ricerche per l'acquisto e il 6,5% di quelle per l'affitto, in calo rispetto al 7,7% registrato nel 2024. Torino, invece, è la meta scelta dal 2,5% di chi cerca casa in vendita e da circa il 4% di chi punta alla locazione. Subito fuori dal podio, in entrambe le graduatorie, si collocano Genova e Napoli. Genova è quarta per le ricerche di acquisto (1,8%) e quinta per gli affitti (2%), mentre Napoli occupa la quinta posizione per la vendita (1,6%) e la quarta per la locazione (2,8%).
© Withub
© Withub
Anche a livello di quartieri, Roma e Milano sono in vetta a entrambe le classifiche. In particolare, la Capitale si distingue nel comparto degli affitti, portando tre aree sul podio: al primo posto il Centro Storico, con lo 0,94% delle ricerche complessive, seguito da Parioli-Flaminio (0,86%) e Salario-Trieste (0,79%). Quest'ultima zona supera Bologna-Policlinico, che scala in quarta posizione dopo il terzo posto del 2024. Per quanto riguarda la vendita, Roma e Milano condividono la vetta: il Centro Storico della Capitale e Città Studi a Milano sono primi a pari merito (0,92%), seguiti da altri due quartieri milanesi, San Siro (0,89%) e Affori-Bovisa (0,86%).
Come lo scorso anno, la fermata più cercata sia per comprare che per affittare casa è San Giovanni, a Roma, che raccoglie l'1,5% delle preferenze per l'acquisto e 1,8% per la locazione. Per chi desidera un immobile da acquistare, al secondo posto si trova Loreto a Milano, con circa l'1% delle ricerche, seguita da un'altra stazione romana, Re di Roma con poco meno dell'1%. Loreto scende invece al terzo posto nel settore degli affitti (1,1% delle preferenze), preceduta da Termini, sempre nella Capitale, che intercetta l'1,4% della domanda complessiva.
Analizzando poi le località turistiche più ambite, emergono cambiamenti significativi rispetto al 2024 nelle abitudini di ricerca degli utenti su Immobiliare.it. Se lo scorso anno, infatti, gli italiani che cercavano una casa da comprare per trascorrere le vacanze guardavano in modo particolare all'Altopiano di Asiago, quest'anno tale meta occupa il terzo posto, con il 3,9% delle ricerche complessive. In testa sale il Lago di Garda (6,4%) davanti a una destinazione marittima, ovvero l'Isola d'Elba (4,8%). Resta invece invariata la classifica delle locazioni: chi cerca una seconda casa da affittare privilegia i Castelli Romani, che collezionano quasi il 12% delle ricerche totali. Seguono Penisola Sorrentina (5,4%), Valpolicella (5,3%) e Lago di Garda (5,1%).