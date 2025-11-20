Dalle case a un euro alla micro-abitazione da 10 metri quadrati: le ultime follie del mondo immobiliare

In realtà, queste iniziative sembrano interessare soprattutto acquirenti stranieri, più che famiglie italiane intenzionate a trasferirsi. È il caso di Massoud Ahmadi, che dagli Stati Uniti è arrivato a Sambuca di Sicilia, un paese di cinquemila abitanti tra Palermo e Agrigento. "Ho letto un articolo, ho comprato una casa a un euro e poi ne ho investiti 450 mila nella ristrutturazione, fatta con architetti e maestranze locali", racconta l'uomo. "Ora trascorro qui sei mesi all’anno, l’altra parte la passo a Washington".