Roma, nelle case popolari Ater tra liste bloccate e alloggi vuoti venduti all'asta

E per chi valuta di investire nell'acquisto di alloggi a prezzi inferiori al valore di mercato, spuntano annunci online che definiscono le aste indette dall'ente pubblico regionale come "occasioni immobiliari". "Chi aspetta una casa popolare dovrebbe denunciare le aste alla Procura alla Repubblica", dice Annamaria Addante dell'associazione inquilini Ater. "Abbiamo in bilancio di 1,2 miliardi di euro di crediti e per operare un minimo di manutenzione ordinaria siamo obbligati a far ricorso a qualche vendita", spiega Orazio Campo, commissario Ater Roma.