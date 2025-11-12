Roma, micro-appartamenti in periferia da 650 euro tra garage e stanze ricavate

Il viaggio nel mercato degli affitti a Roma parte dal quartiere Centocelle, nel quadrante est, dove un proprietario ha diviso l'immobile in due stanze da 15 metri quadrati ciascuna. La presenza di un bagno minuscolo e di un cucinotto elettrico nascosto dentro un armadio "elevano" i due spazi ricavati in monolocali pronti all'uso dal costo mensile di 800 euro l'una. Non va meglio a Grottarossa dove per un seminterrato sotto i 15 metri quadrati gli unici armadietti posti vicino al soffitto sono raggiungibili con la sedia. Il costo in questo caso è di 650 euro al mese.