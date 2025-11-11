Milano, ladri entrano in casa dall'impalcatura di un cantiere pubblico: il Comune dovrà risarcire

Un ragionamento simile emerge in un altro caso esaminato dagli ermellini, questa volta a Salerno. Anche qui, un gruppo di ladri ha usato i ponteggi di un cantiere per entrare in un appartamento al quinto piano. In primo grado la ditta era stata condannata a pagare 21mila euro, ma l'Appello aveva ribaltato la decisione sostenendo che l'impalcatura fosse solo una "mera occasione agevolatrice". La Cassazione, invece, ha stabilito che la struttura è stata "la vera causa del furto". Mancavano misure ani-intrusione e controlli, e dunque la responsabilità è duplice: dell'impresa che non ha previsto protezioni e del condominio che non ha vigilato.