Furto al Louvre, la foto del montacarichi tedesco usato dai ladri... diventa una pubblicità

L'azienda ha rilanciato lo scatto realizzato da Dimitar Dilkoff per l'agenzia Afp. In un attimo, il contenuto social è diventato virale, raccogliendo migliaia di commenti e condivisioni. Molti hanno applaudito il colpo di genio del social media manager, definendolo "una lezione di instant marketing". Altri, soprattutto in Francia, l'hanno, invece, giudicato di cattivo gusto, considerandolo un insulto a un episodio ancora fresco e umiliante per la sicurezza del museo più famoso del mondo.

