Furti in casa durante le vacanze: ecco come difendersi dai ladri e partire in serenità

Facile.it ha stilato un vademecum in 5 punti per aiutare gli italiani a partire sereni:

Rinforzare porte e finestre - Il 25% dei furti avviene forzando la porta d’ingresso, il 33% passando da finestre o balconi. Installare inferriate, porte blindate e sistemi di videosorveglianza può ridurre significativamente il rischio.

Proteggere gli oggetti di valore - Non lasciate gioielli, denaro o documenti importanti in vista. Riponeteli in cassaforte, portateli in banca o nascondeteli in luoghi difficili da individuare.

Non rivelare la vostra assenza - I ladri osservano abitudini e segnali. Una cassetta della posta piena, il prato incolto o l’auto sempre ferma sono indizi evidenti. Fatevi aiutare da qualcuno di fiducia per gestire questi aspetti.

Attenzione ai social network - Evitate di pubblicare in tempo reale foto delle vacanze. Se proprio volete condividere, fatelo con attenzione, limitando la visibilità ai soli amici fidati.

Valutate una polizza assicurativa - Nessuna precauzione può eliminare completamente i rischi. Una buona assicurazione casa è l’unico strumento che protegge il vostro patrimonio in caso di furti, danni meteorologici, perdite d’acqua o fughe di gas.