Estate e virus, i consigli dei pediatri per proteggere i bambini

Gli esperti mettono in guardia contro le punture di api, vespe o calabroni, ma anche delle zanzare, che in Paesi esotici possono essere vettori di malattie infettive. In mare, le punture di meduse sono contrastabili con acqua di mare e gel a base di cloruro d'alluminio; quelle delle tracine provocano dolore intenso, da alleviare con il calore. Vietato usare ammoniaca, alcol o ghiaccio.



"È importante non abbassare la guardia e adottare misure preventive, senza però rinunciare al piacere delle vacanze", sottolinea Susanna Esposito, coordinatrice del Tavolo tecnico. "Laddove la prevenzione non sia sufficiente, affidarsi tempestivamente al pediatra è essenziale per una gestione corretta di ogni problema", conclude il presidente Sip, Rino Agostiniani.