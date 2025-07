Caldo, i 5 consigli dei pediatri per proteggere i bambini dalle alte temperature

5. Abbigliamento adatto e traspirante

I bambini devono indossare abiti comodi, chiari e in fibre naturali come cotone o lino. Da evitare i tessuti sintetici o troppo aderenti. Quando si trovano in spiaggia, è consigliato far indossare loro un cappellino leggero, meglio se in paglia traforata, per proteggere la testa senza trattenere troppo calore.