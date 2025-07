Così il caldo cambia le tavole, ma attenzione alla conservazione degli alimenti

Tra le altre raccomandazioni, quello di bere almeno due litri d'acqua al giorno, anche in assenza dello stimolo della sete, "poiché la disidratazione può sopraggiungere rapidamente". Via libera ad alimenti come anguria, melone, cetrioli e zucchine, così come a spuntini a base di frullati o centrifugati. "Nei periodi di caldo intenso è consigliabile seguire una dieta ricca di acqua e sali minerali, consumando molta frutta e verdura fresca, evitando invece cibi elaborati o ricchi di grassi", prosegue Rossi. Da evitare, menù con primo, secondo e contorno. "Soprattutto quando si è in viaggio o si soggiorna in albergo è più facile che si cada nella voglia di mangiare più portate, anche a causa della vasta scelta e del buffet", continua. "Meglio optare per il primo o per il secondo, accompagnandole sempre con il contorno, in modo da creare pasti completi e bilanciati. Tra gli abbinamenti possibili: pasta con legumi e/o verdure, riso con verdure, carne con l'insalata, pesce con verdure e/o uova con verdure". Anche il gelato può essere un alleato contro il caldo. "A patto che sia piccolo, altrimenti è un sostituto di un pasto. Scegliamo gelati semplici in cui granelle, glassature e coperture di cioccolato siano al minimo", prosegue Rossi.



Può costituire un buon spuntino, anche la frutta secca, basta scegliere porzioni adeguate (30 g) e prodotti al naturale, senza sale o zucchero aggiunti. Da non dimenticare i legumi, fonte di proteine vegetali spesso trascurata nei mesi estivi, che può essere integrata sotto forma di insalate, zuppe fredde o creme. Sì anche al pesce di stagione e carni bianche. Da limitare l'assunzione di bevande zuccherate, alcolici e cocktail, che contribuiscono alla disidratazione e forniscono zuccheri inutili.