Fame nervosa: con sole e caldo è più difficile controllarla

COME AFFRONTARE LA FAME D’ESTATE – Che sia fisica o emotiva, la fame è un segnale dell’organismo da non sottovalutare e che va considerato con attenzione. Se siamo a dieta e ci sentiamo continuamente affamati, parliamone con il nutrizionista e cerchiamo di ricalibrare il nostro piano alimentare o la scansione dei pasti. Non dimentichiamo l’importanza degli spuntini: il fatto di mangiare poco e spesso può essere una strategia utile a rispettare il menù senza troppo soffrire. Se non stiamo seguendo un regime ipocalorico, probabilmente per effetto del caldo non abbiamo mangiato abbastanza in occasione del pasto precedente e il corpo ci segnala di essere in deficit di energia. Anche in questo caso, la soluzione sta nel concedersi degli spuntini sani e freschi a metà mattina e nel pomeriggio, a base di frutta fresca, yogurt, oppure un paio di fette biscottate con un velo di marmellata o di formaggio magro. In ogni caso, una corretta idratazione ha un ruolo decisivo: quando fa caldo occorre bere almeno due litri di acqua al giorno, alternandola magari con qualche bevanda dal sapore gradevole, come tè freddo, tisane, acqua aromatizzata o frizzante, per invogliarci a bere. Sono invece da evitare le bevande zuccherate, le bibite gassate che aumentano il senso di arsura e, naturalmente gli alcolici. Occorre bere anche se non avvertiamo lo stimolo della sete: per essere certi di consumare una quantità adeguata di liquidi è sempre valido il sistema della bottiglia d’acqua da tenere a portata di mano e da svuotare entro sera.