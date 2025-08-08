Logo Tgcom24
portati via orologi e gioielli

Roma, furto nella villa di Fiorello: colpo da 300mila euro

L'artista non era in casa. La banda, secondo la polizia, composta da professionisti

08 Ago 2025 - 06:14
© Ansa

Maxicolpo nella villa di Rosario Fiorello in via della Camilluccia a Roma. La banda, composta dalla polizia da persone esperte, è riuscita a portare via gioielli e orologi per un valore di 300mila euro. Al momento del furto l'artista e la famiglia non erano presenti. È stata la donna delle pulizie, che aveva le chiavi della villetta, ad avvertire le forze dell'ordine.

I ladri avrebbero, racconta Il Messaggero, guanti di lattice. Non sono state trovate, infatti, impronte o altri elementi utili a identificare la banda di professionisti.

roma
fiorello

