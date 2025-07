Michel Platini vittima di una rapina in casa, i ladri portano via anche un po' della sua storia calcistica

Michel aveva lasciato la Juve orfana delle sue magie presto, per molti troppo, appena superati i trent'anni, quando la parabola di alcuni calciatori è ancora in piena fase ascendente. Anche Le Roi Platini era ancora lontano dall'essere un venerabile maestro a un passo dalla pensione eppure sentiva, dentro di sé, che qualcosa si era rotto ed era troppo orgoglioso per accettare un'opaca uscita di scena. Andò via come piace a lui, ancora rimpianto, per provare subito a battere altre strade. Lui, che aveva rimesso la Francia sulla mappa calcistica, provò a fare il commissario tecnico della Nazionale transalpina ma capì che non era il suo: come tanti altri campioni prima e dopo di lui pretendeva dai suoi uno standard troppo alto, che solo i grandissimi della sua risma potevano raggiungere. Si riciclò come politico e andò meglio, arrivando fino alla presidenza dell'UEFA. Poi gli scandali, da cui uscirà alla fine pulito, e un generale disinnamoramento dal calcio. Che pure rimaneva lì, nella sua casa, conservato in quelle medaglie e in quei trofei ora trafugati poche settimane dopo il suo settantesimo compleanno. Che sia un segno, per Le Roi? Forse deve lasciar andare il passato e iniziare l'ennesimo nuovo capitolo. O forse quella bellezza, così pura ed eterea, disseminata sul campo di calcio doveva davvero prescindere dai meri riconoscimenti materiali.