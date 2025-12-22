Logo Tgcom24
Cronaca
Toscana
a "zona bianca"

Firenze, micro-case vendute a peso d'oro: più di 100mila euro per nove metri quadri

L’inviata di "Zona Bianca" racconta la situazione immobili nel centro del capoluogo toscano

22 Dic 2025 - 09:43
© Da video

© Da video

Il fenomeno delle micro-abitazioni continua a crescere e investe sempre più i centri storici delle grandi città. A documentarlo è l’inchiesta di "Zona Bianca", che fa tappa a Firenze, dove minuscoli appartamenti vengono proposti a cifre altissime: in alcuni casi si superano i 100mila euro per spazi che non arrivano nemmeno a dieci metri quadri.

L’inviata della trasmissione decide di verificare di persona e si fa accompagnare in un primo alloggio poco fuori dal cuore della città.

Gli ambienti sono ridotti all’essenziale, con soluzioni studiate al centimetro. "Il bidet non c'è, non c'è spazio. Però c'è una bella doccia, per chi riesce a passare dalla porta", scherza l'agente immobiliare, mostrando come ogni angolo venga sfruttato al massimo.

La visita prosegue in una seconda unità, sempre nella stessa zona, ristrutturata di recente e arredata interamente su misura. Letto, tavolo e cucina si incastrano in pochi metri, trasformando l’appartamento in una sorta di micro-mondo autosufficiente.

"Qui ogni giorno le case sono più piccole", ammette la professionista, spiegando che la richiesta spinge il mercato verso soluzioni sempre più estreme.

