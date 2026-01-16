Milano capitale dei milionari: ha il più alto tasso al mondo

Nella capitale della finanza mondiale, New York City, il rapporto è di uno ogni 22, a Londra uno ogni 41, a Roma uno ogni 54. La stessa Parigi nello stretto intra muros (solo 2,14 milioni di abitanti) conta un milionario ogni 14 residenti. "Ancora più suggestiva è l'analisi dell'indice tra centimilionari (almeno 100 milioni di dollari liquidi in portafoglio) che a Milano oggi sono 182, per intenderci quasi gli stessi del Principato di Monaco (192), più dell'intero cantone di Zurigo, più di Miami e anche di Mosca. Ma, soprattutto, in questo special ranking, Milano insieme con Dubai e Miami è l'unica città del gruppo di testa ad essere contraddistinta dalla previsione di "alta crescita" per i nuovi potenziali arrivi. La "piccola" Milano all'ombra della Madonnina registra un super-super-ricco ogni 7.692 residenti, al livello del primato di Los Angeles (uno ogni 7.558) e di Parigi (nella sola intra muros uno ogni 7.743 residenti) e sideralmente avanti a New York (uno ogni 10.757 abitanti) e a Londra (uno ogni 25.244)", scrive il quotidiano riportando i dati.