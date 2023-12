Milano, il mercato immobiliare del lusso cresce e non conosce crisi

C’è quindi subito un dato da constatare, come scrive Riccardo Assi, Ceo di Assi & Partners sul Sole 24 Ore: il settore Luxury del Real Estate non soffre della crisi legata ai tassi di interesse sui mutui, vista la forte autonomia monetaria di chi sceglie di investire in questo segmento di mercato.

Secondo l’Osservatorio del Mercato Immobiliare del Lusso in Italia 2023, realizzato da Immobiliare.it, “Milano si trova al primo posto in Italia come valore monetario dello stock di lusso, che a fine 2022 ammonta a oltre 6 miliardi, ovvero il 13% rispetto al totale Italia”.

“Il 99% della composizione dello stock è formata da appartamenti, dato che rimane pressoché inalterato nel tempo. A partire dalla fine del 2020 si nota una crescita importante di tutti i trend che decrescono invece dal semestre successivo per poi aumentare di nuovo fino a raggiungere il picco nel primo semestre del 2022”.

“Nonostante nel 2022 si sia registrato un aumento degli immobili sul mercato (+21%) rispetto all’inizio del 2019, in proporzione non è accaduto lo stesso al valore economico, che è aumentato del 6% e alle superfici, diminuite dell’1%. Questo fenomeno si spiega con l’ingresso sul mercato di immobili di minori dimensioni e a prezzi unitari più bassi rispetto ai semestri precedenti”.

Il comparto immobiliare milanese del lusso si presenta come quello più solido. La vivacità del settore Luxury consente effettivamente di chiudere le transazioni entro i sei mesi (il track record della Assi&Partners si attesta in media tra i 4/5 mesi). I tempi del mercato immobiliare del lusso milanese sono caratterizzati da una significativa accelerata: infatti a fine 2022 la permanenza online degli immobili usciti dal mercato si è arrestata a 3,5 mesi contro i 6,5 necessari nel 2019.

Per quanto riguarda poi i tempi di permanenza degli immobili invenduti si nota che anche questi restano meno in vendita, con una diminuzione totale di 3,6 mesi. Questi dati confermano che, soprattutto a Milano, investire nel settore Luxury del Real Estate si conferma un trend in costante crescita, in un mercato sostanzialmente solido e di forte appeal.