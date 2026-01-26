Oro oltre i 5mila dollari: perché il metallo giallo continua a volare

Il rincaro dell'oro ha coinvolto non solo il settore dei gioielli, ma anche alcuni comparti industriali. È utilizzato nei prodotti tecnologici per connettori e circuiti, e il suo aumento di prezzo si ripercuote sui costi di produzione. Per effetto trascinamento, anche altri metalli preziosi stanno vivendo un boom. L'argento ha superato venerdì i 100 dollari l'oncia per la prima volta, dopo un aumento del 141% nel 2025 - anche questo il miglior risultato dal 1979. Domenica è salito ulteriormente del 4,5% a 107,8 dollari. Anche il platino, il rame e il nichel, molto usati nell'industria, hanno visto aumentare i loro prezzi, con conseguenze a catena sui prodotti che contribuiscono a realizzare.



