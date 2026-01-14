La disuguaglianza come regola del mondo: il 10% della popolazione possiede il 75% della ricchezza totale

Secondo il rapporto 2026 la disuguaglianza rimane estrema e persistente; si manifesta attraverso molteplici dimensioni che si intersecano e si rafforzano a vicenda; e sta ridisegnando le democrazie, frammentando le coalizioni ed erodendo il consenso politico. Ma i dati dimostrano anche che la disuguaglianza può essere ridotta. Come sottolineano i ricercatori: "La disuguaglianza è una scelta politica. È il risultato delle nostre politiche, istituzioni e strutture di governance".



La concentrazione estrema della ricchezza Il primo dato che emerge è che il 10% più ricco della popolazione mondiale guadagna più del restante 90%, mentre la metà più povera cattura meno del 10% del reddito globale totale. La ricchezza è ancora più concentrata: il 10% più ricco possiede il 75% della ricchezza globale, mentre la metà più povera detiene solo il 2%.



Il quadro diventa ancora più estremo quando ci si concentra sui vertici assoluti della piramide. Lo 0,001% più ricco – meno di 60mila multimilionari – controlla oggi tre volte più ricchezza della metà dell'umanità messa insieme. E questa concentrazione non è solo persistente, ma si sta anche accelerando. Dal 1990, la ricchezza dei miliardari e dei centi-milionari (cioè persone che possiedono almeno 100 milioni di dollari di patrimonio netto) è cresciuta a circa l'8% annuo, quasi il doppio del tasso di crescita sperimentato dalla metà più povera della popolazione. Il risultato è un mondo in cui una minoranza minuscola comanda un potere finanziario senza precedenti, mentre miliardi di persone rimangono escluse anche dalla stabilità economica di base.