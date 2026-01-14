La disuguaglianza come regola del mondo: il 10% della popolazione possiede il 75% della ricchezza totale

Il World Inequality Report 2026 documenta come la disparità globale abbia raggiunto livelli estremi: il 10% più ricco guadagna più del restante 90% della popolazione. In Italia cresce il divario, mentre la partecipazione femminile al lavoro resta al palo
diseguaglianze mondo © Gemini
A guardare la mappa di come i soldi sono distribuiti nel mondo non si fa solo un esercizio di finanza. E non bisogna essere maghi dei numeri per comprendere che ci troviamo di fronte a qualcosa che sconfina nell'etica, nella filosofia politica, nelle scelte fondamentali su come vogliamo organizzare la convivenza umana. Generando più domande che risposte: questo assetto è giusto? È sostenibile? È corretto che una minoranza controlli risorse che potrebbero trasformare la vita di miliardi di persone? E soprattutto: chi ha deciso che sia così? Non sono interrogativi retorici, ma le domande che il World Inequality Report 2026 ci costringe ad affrontare con la forza dei dati.
È uscita la terza edizione del rapporto messo a punto da circa 200 ricercatori provenienti da tutto il mondo, affiliati al World Inequality Lab, un think tank internazionale che ha sede alla Paris School of Economics e che gestisce il World Inequality Database (Wid), il più grande database ad accesso libero sull'evoluzione storica della disuguaglianza economica. Il laboratorio raccoglie scienziati sociali impegnati ad aiutare tutti a comprendere i fattori che guidano la disuguaglianza nel mondo attraverso ricerche basate sull'evidenza. Il Wil conduce ricerche su molteplici dimensioni della disuguaglianza, sia tra i paesi che al loro interno, per arricchire il dibattito pubblico.
Secondo il rapporto 2026 la disuguaglianza rimane estrema e persistente; si manifesta attraverso molteplici dimensioni che si intersecano e si rafforzano a vicenda; e sta ridisegnando le democrazie, frammentando le coalizioni ed erodendo il consenso politico. Ma i dati dimostrano anche che la disuguaglianza può essere ridotta. Come sottolineano i ricercatori: "La disuguaglianza è una scelta politica. È il risultato delle nostre politiche, istituzioni e strutture di governance".
Il quadro diventa ancora più estremo quando ci si concentra sui vertici assoluti della piramide. Lo 0,001% più ricco – meno di 60mila multimilionari – controlla oggi tre volte più ricchezza della metà dell'umanità messa insieme. E questa concentrazione non è solo persistente, ma si sta anche accelerando. Dal 1990, la ricchezza dei miliardari e dei centi-milionari (cioè persone che possiedono almeno 100 milioni di dollari di patrimonio netto) è cresciuta a circa l'8% annuo, quasi il doppio del tasso di crescita sperimentato dalla metà più povera della popolazione. Il risultato è un mondo in cui una minoranza minuscola comanda un potere finanziario senza precedenti, mentre miliardi di persone rimangono escluse anche dalla stabilità economica di base.
La crisi climatica è una sfida che riguarda tutti nei suoi effetti finali, ma profondamente disuguale se si guarda alle cause. La metà più povera della popolazione mondiale rappresenta solo il 3% delle emissioni di carbonio associate al possesso di capitale privato, mentre il 10% più ricco rappresenta il 77%. L'1% più ricco da solo rappresenta il 41% delle emissioni legate al possesso di capitale privato, quasi il doppio dell'intero 90% più povero messo insieme.
"Ci si concentra sempre sulle emissioni associate ai consumi", scrivono i ricercatori del rapporto, "ma nuovi studi hanno rivelato che chi detiene il capitale gioca un ruolo chiave nella disuguaglianza delle emissioni".
Questa disparità riguarda anche la vulnerabilità. Coloro che emettono meno, in gran parte popolazioni dei paesi a basso reddito, sono anche quelli più esposti agli shock climatici. Nel frattempo, coloro che emettono di più sono meglio isolati, con risorse per adattarsi o evitare le conseguenze dei cambiamenti climatici. "Risolvere la situazione", avvertono gli studiosi, "richiede un riallineamento mirato delle strutture finanziarie e di investimento che alimentano sia le emissioni sia le disuguaglianze".
La disuguaglianza non è solo una questione di reddito, ricchezza o emissioni. È anche radicata nelle strutture della vita quotidiana, plasmando il cui lavoro viene riconosciuto, i cui contributi vengono premiati e le cui opportunità vengono limitate. Tra le divisioni più persistenti e pervasive c'è il divario tra uomini e donne.
A livello globale, le donne catturano poco più di un quarto del reddito totale da lavoro, una quota che è rimasta quasi invariata dal 1990. In Medio Oriente e Nord Africa, la quota femminile è solo del 16%; in Sud e Sudest asiatico è del 20%; nell'Africa subsahariana del 28%; e in Asia orientale del 34%. Europa, Nord America e Oceania, così come Russia e Asia centrale, vanno meglio, ma le donne catturano comunque solo circa il 40% del reddito da lavoro.
Le donne continuano a lavorare di più e guadagnare di meno degli uomini. In media, lavorano 53 ore settimanali rispetto alle 43 degli uomini, una volta preso in considerazione il lavoro domestico e di cura. Eppure il loro lavoro viene costantemente valutato meno. Escludendo il lavoro non retribuito, le donne guadagnano solo il 61% del reddito orario maschile; quando si include il lavoro non retribuito, questa cifra scende al 32%.
Queste responsabilità sproporzionate limitano le opportunità di carriera delle donne, la partecipazione politica e rallentano l'accumulo di ricchezza. La disuguaglianza di genere non è quindi solo una questione di equità, ma anche un'inefficienza strutturale: le economie che sottovalutano il lavoro di metà della loro popolazione minano la propria capacità di crescita e resilienza.
Le medie globali nascondono enormi divisioni tra regioni. Il mondo è diviso in chiari livelli di reddito: regioni ad alto reddito come Nord America, Oceania ed Europa; gruppi a reddito medio tra cui Russia e Asia centrale, Asia orientale, e Medio Oriente e Nord Africa; e regioni molto popolose dove i redditi medi rimangono bassi, come America Latina, Sud e Sudest asiatico e Africa subsahariana.
I contrasti sono netti, anche correggendo le differenze tra le regioni. Una persona media in Nord America e Oceania guadagna circa tredici volte più di qualcuno nell'Africa subsahariana e tre volte più della media globale. In altre parole, il reddito medio giornaliero in Nord America e Oceania è di circa 125 euro, rispetto ai soli 10 euro nell'Africa subsahariana. E queste sono medie: all'interno di ciascuna regione, molte persone vivono con molto meno.
Le disuguaglianze nell'accesso al capitale umano rimangono enormi. Nel 2025, la spesa media per l'istruzione per bambino nell'Africa subsahariana si attestava a soli 220 euro, rispetto ai 7.430 in Europa e ai 9.020 in Nord America e Oceania: un divario di più di 1 a 40, cioè circa tre volte maggiore del divario nel Pil pro-capite.
In Italia, la disuguaglianza rimane moderata rispetto agli standard globali, ma è aumentata nell'ultimo decennio. Il 10% dei percettori più ricchi riceve circa il 32% del reddito totale, mentre il 50% più povero cattura circa il 21%. La disuguaglianza di ricchezza è sostanzialmente più alta: il 10% più ricco detiene circa il 56% della ricchezza totale e il top 1% oltre il 22%.
Il divario di reddito tra il 10% più ricco e il 50% più povero è aumentato da 14 a 15 tra il 2014 e il 2024, indicando un leggero allargamento delle disparità. Il reddito medio pro-capite è di circa 32mila euro e la ricchezza media raggiunge circa 200mila euro.
La partecipazione femminile al lavoro rimane stabile al 36,6%, senza miglioramenti significativi nell'ultimo decennio. Questo dato posiziona l'Italia ben al di sotto della media europea e testimonia la persistenza di barriere strutturali all'ingresso e alla permanenza delle donne nel mercato del lavoro.
Nel complesso, il profilo di disuguaglianza dell'Italia mostra persistenza, in particolare nella concentrazione della ricchezza. Il paese si trova in una posizione intermedia: non tra i più diseguali a livello globale, ma nemmeno tra quelli che hanno fatto progressi significativi nella riduzione delle disparità negli ultimi anni.
La disuguaglianza è anche profondamente radicata nel sistema finanziario globale. L'attuale architettura finanziaria internazionale è strutturata in modi che generano sistematicamente disuguaglianza. I paesi che emettono valute di riserva possono prendere in prestito a costi assai inferiori, prestare a tassi più alti e attrarre risparmi globali. Al contrario, i paesi in via di sviluppo affrontano l'immagine speculare: debiti costosi, attività a basso rendimento e un deflusso continuo di reddito.
Questo privilegio per le nazioni ricche non riflette l'efficienza del mercato, ma piuttosto un design istituzionale che colloca gli emittenti di valute di riserva e i centri finanziari al centro del sistema finanziario internazionale, a beneficio delle economie ricche. La domanda persistente di asset "sicuri" come i titoli del Tesoro statunitensi e i titoli sovrani europei, rafforzata dalle riserve delle banche centrali, dagli standard regolatori (come Basilea III) e dai giudizi delle agenzie di rating, consolida questo vantaggio.
Il risultato è che i paesi ricchi prendono costantemente in prestito in modo più conveniente mentre investono in attività ad alto rendimento all'estero, posizionandosi come "rentier finanziari", chi vive di rendite appunto finanziarie, a spese delle nazioni più povere. Ogni anno, circa l'1% del Pil globale fluisce dai paesi più poveri a quelli più ricchi attraverso trasferimenti netti di reddito estero associati a rendimenti in eccesso persistenti e pagamenti di interessi inferiori sulle passività dei paesi ricchi.
Questo è l'esito di una moderna forma di scambio strutturalmente disuguale. Mentre le potenze coloniali un tempo estraevano risorse per trasformare i deficit in surplus, oggi le economie avanzate ottengono risultati simili attraverso il sistema finanziario. I paesi in via di sviluppo sono costretti a trasferire risorse verso l'esterno, limitati nella loro capacità di investire in istruzione, sanità e infrastrutture. Questa dinamica non solo radica la disuguaglianza globale, ma aumenta anche la disuguaglianza all'interno delle nazioni, poiché lo spazio fiscale per lo sviluppo inclusivo viene eroso.
Le divisioni economiche non si fermano al mercato; si riversano direttamente nella politica. La disuguaglianza plasma chi è rappresentato, le cui voci hanno peso e come le coalizioni vengono costruite, o non riescono a essere costruite. Il tradizionale allineamento di classe della politica nelle democrazie occidentali si è disintegrato.
A metà del XX secolo, gli elettori a basso reddito e meno istruiti sostenevano in gran parte i partiti di sinistra, mentre i gruppi più ricchi e più istruiti pendevano a destra, creando una chiara divisione di classe e aumentando la redistribuzione. Oggi, quel modello si è frammentato. Istruzione e reddito ora puntano in direzioni diverse, rendendo le ampie coalizioni per la redistribuzione molto più difficili da sostenere.
L'evoluzione ancora più sorprendente è l'ascesa delle divisioni territoriali all'interno dei paesi. In molte democrazie avanzate, i divari nelle affiliazioni politiche tra i grandi centri metropolitani e le città più piccole hanno raggiunto livelli mai visti da un secolo. L'accesso disuguale ai servizi pubblici (istruzione, sanità, trasporti e infrastrutture), alle opportunità di lavoro e all'esposizione agli shock commerciali ha frammentato la coesione sociale e indebolito le coalizioni necessarie per la riforma redistributiva.
Di conseguenza, gli elettori della classe operaia sono ora frammentati tra partiti su entrambi i lati dello schieramento politico o lasciati senza una forte rappresentanza, il che limita la loro influenza politica e radica la disuguaglianza. L'influenza della ricchezza nella politica aggrava la disuguaglianza nell'influenza politica. Il finanziamento delle campagne è fortemente concentrato tra i percettori più alti: in Francia e Corea del Sud, il 10% più ricco dei cittadini fornisce in modo sproporzionato la maggioranza delle donazioni politiche. Questa concentrazione di potere finanziario amplifica le voci dell'élite, restringe lo spazio per un processo decisionale equo e marginalizza ulteriormente la maggioranza lavoratrice.
La disuguaglianza è una scelta politica, dice il report. È il risultato delle nostre politiche, istituzioni e strutture di governance. I costi dell'escalation della disuguaglianza sono chiari: divisioni sempre più ampie, democrazie fragili e una crisi climatica sopportata più pesantemente da coloro che ne sono meno responsabili. Ma le possibilità di riforma sono ugualmente chiare. Dove la redistribuzione è forte, la tassazione è equa e gli investimenti sociali sono prioritari, la disuguaglianza si restringe.
Gli strumenti esistono: investimenti pubblici in istruzione e sanità, programmi redistributivi, avanzamento dell'uguaglianza di genere, politiche climatiche progressiste, sistemi fiscali equi in cui gli ultra-ricchi contribuiscono con la loro giusta quota, e riforme del sistema finanziario globale che espandano lo spazio fiscale per gli investimenti sociali.
La sfida è la volontà politica. Le scelte che faremo nei prossimi anni determineranno se l'economia globale continua lungo un percorso di concentrazione estrema o si muove verso una prosperità condivisa. Come conclude il rapporto: "Ridurre la disuguaglianza non riguarda solo l'equità, ma è anche essenziale per la resilienza delle economie, la stabilità delle democrazie e la sostenibilità del nostro pianeta".