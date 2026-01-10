I consigli per organizzare le spese a gennaio e iniziare l'anno con il piede giusto

Il primo passo consiste in una fotografia onesta della propria situazione economica, quella che Casario chiama "pagella finanziaria". Un esercizio non complesso solo apparentemente, che risponde a tre quesiti essenziali: quanto ho guadagnato nell’ultimo anno? Quanto ho speso in totale? E il saldo finale è un surplus o un deficit? Il passaggio fondamentale è trattare risparmi e investimenti come vere e proprie spese. "Se includi anche quelli tra le uscite e scopri che a fine anno ti avanzano comunque dei soldi", chiarisce Casario, "quel numero racconta molto più di quanto immagini. Sono risorse rimaste ferme, senza uno scopo. È il tuo potenziale inespresso e indica quanto potresti migliorare senza stravolgere lo stile di vita".