Italiani meno ricchi e meno risparmiatori: il sorpasso di Francia e Germania

Ricchezza in calo e divari in aumento. In termini reali, il patrimonio oggi vale circa il 2% in meno rispetto al 2012, segnando un'inversione che pesa sul quadro economico e sociale del Paese. È quanto emerge dall'analisi della Fondazione Fiba di First Cisl, basata su dati della Banca centrale europea, che fotografa un'Italia sempre più distante dalle principali economie europee. Se nominalmente la ricchezza delle famiglie è cresciuta del 20,6%, il dato appare modesto se paragonato al +45,1% della Francia, al +108,2% della Germania e al +66,2% della media dell'area euro. Un divario che, secondo la Fondazione, si è ampliato nel tempo, rendendo sempre più difficile per l'Italia tenere il passo dei partner continentali.