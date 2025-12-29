Il crescente peso degli over 50 nel mondo degli investimenti

PROTEGGERE IL PIÙ POSSIBILE IL PATRIMONIO DALLA TASSAZIONE

La loro priorità è quella di proteggere il più possibile il proprio patrimonio dalla tassazione, il che significa richiedere consulenza in materia fiscale, di investimenti e di pianificazione finanziaria. Tuttavia, come ha fatto notare Alyx Wood, responsabile degli investimenti di Kernow Asset Management, all'interno di questa fascia si distingue chiaramente un sottoinsieme di vincitori e vinti. Per molti di loro, la vita quotidiana è ancora "piuttosto dura e normale", ma ce ne sono altri che invece hanno saputo risparmiare e investire oculatamente in termini di capitalizzazione del proprio patrimonio. Proprio quest'ultimo segmento più ricco sta sviluppando un interesse per i beni di lusso "che non hanno mai avuto prima", così come per i servizi di gestione patrimoniale e assicurativi "di fascia alta".