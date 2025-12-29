Il crescente peso degli over 50 nel mondo degli investimenti

I cosiddetti "Silver Spenders" stanno assumendo un maggiore controllo sul proprio patrimonio e sulle proprie attività, cercando consulenza in materia fiscale, di investimenti e di pianificazione finanziaria
Chi sta alimentando le opportunità di investimento nei mercati finanziari? Contrariamente a quanto si possa pensare, non sono né la Generazione Z e neppure i Millennial quanto, piuttosto, i cosiddetti "Silver Spenders". Secondo gli esperti di mercato, infatti, la crescente ricchezza e il maggiore potere d'acquisto degli over 50 sembrano destinati ad accelerare una serie di opportunità di investimento in diversi settori nel Regno Unito. Questa fascia d'età sta acquisendo un maggiore controllo sul proprio patrimonio. Una fetta più ampia di questo segmento demografico, grazie ad una maggiore ricchezza e ad un reddito discrezionale più elevato, è sempre più considerata come quella dei nuovi "ricchi oziosi".
L’INFLUENZA DEGLI OVER 50 NEL SETTORE DEI CONSUMI
Ne è convinto Dan Coatsworth, responsabile dei mercati di AJ Bell, che alla CNBC ha affermato che gli over 50 rappresentano una fascia demografica sempre più influente nel settore dei consumi. "Chi lavora ancora potrebbe essere a buon punto nella propria carriera, aver estinto il mutuo e disporre di un cospicuo patrimonio. E, dopo aver lavorato duramente per decenni, potrebbe sentirsi in diritto di spendere", ha dichiarato l’esperto che ha poi aggiunto: "Chi invece è in pensione potrebbe appartenere alla generazione che ha ricevuto generosi piani pensionistici a prestazione definita e accumulato una bella somma per finanziare uno stile di vita lussuoso".
PROTEGGERE IL PIÙ POSSIBILE IL PATRIMONIO DALLA TASSAZIONE
La loro priorità è quella di proteggere il più possibile il proprio patrimonio dalla tassazione, il che significa richiedere consulenza in materia fiscale, di investimenti e di pianificazione finanziaria. Tuttavia, come ha fatto notare Alyx Wood, responsabile degli investimenti di Kernow Asset Management, all'interno di questa fascia si distingue chiaramente un sottoinsieme di vincitori e vinti. Per molti di loro, la vita quotidiana è ancora "piuttosto dura e normale", ma ce ne sono altri che invece hanno saputo risparmiare e investire oculatamente in termini di capitalizzazione del proprio patrimonio. Proprio quest'ultimo segmento più ricco sta sviluppando un interesse per i beni di lusso "che non hanno mai avuto prima", così come per i servizi di gestione patrimoniale e assicurativi "di fascia alta".
OLTRE I TRADIZIONALI RENDIMENTI PASSIVI
Secondo Wood questi clienti sono sempre più alla ricerca di "contenuti, storie, coinvolgimento, uno scopo" che vada oltre i tradizionali rendimenti passivi. In quest’ottica, la crescente domanda di alcuni prodotti di gestione patrimoniale e assicurativi premium da parte dei consumatori più anziani potrebbe premiare aziende come il gruppo assicurativo Hiscox e il gestore patrimoniale privato Evelyn Partners. Quest’ultimo, in particolare, è stato oggetto di interesse da parte di NatWest Group e Barclays, mentre i proprietari di private equity Permira e Warburg Pincus cercano di dismetterne la partecipazione. Wood, che è un selezionatore di azioni contrarian il cui hedge fund è specializzato in titoli britannici, il mese scorso ha rivelato alla conferenza annuale sugli investimenti Sohn di Londra una posizione importante su Saga plc, un'azienda britannica focalizzata sulle esigenze delle persone dai 50 anni in su. Questi consumatori, dovrebbero rappresentare circa il 60% di tutta la spesa del Regno Unito entro il 2030.
ESPERIENZE E BENI MATERIALI
"Esperienze e beni materiali saranno in cima alle loro preferenze in termini di spesa, come vacanze, pasti raffinati, auto di lusso, ristrutturazioni domestiche, prodotti di bellezza, benessere", ha concluso Coatsworth aggiungendo, come beneficiari di questa tendenza, anche case di cura private, villaggi per anziani, investitori immobiliari con operatori sanitari come inquilini e il settore sanitario, poiché l'invecchiamento della popolazione comporterà una crescente domanda di farmaci e cure.