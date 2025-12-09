Imu, conto salato per le imprese alberghiere

Secondo le stime di Federalberghi, allo Stato e ai Comuni arriveranno circa 418,4 milioni di euro. Il presidente Bocca: "Bene la deducibilità, ma occorre lavorare anche sul fronte dell'equità"
© Istockphoto
Mancano pochi giorni alla scadenza del termine per pagare il saldo Imu per l'anno 2025, in calendario per martedì 16 dicembre. Secondo le stime del Centro studi di Federalberghi, gli alberghi italiani pagheranno allo Stato e ai Comuni circa 418,4 milioni di euro, che si andranno ad aggiungere all’acconto pagato a giugno, per un totale annuo di circa 837 milioni di euro.
Elaborando, invece, i dati forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, è emerso che le 67.465 unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale “D/2” (alberghi e pensioni), pur rappresentando solo lo 0,10% dei 68 milioni di immobili censiti in catasto che producono reddito, hanno una rendita catastale superiore a 1,2 miliardi di euro, pari al 3,12% del totale.
"Un conto salato - ha affermato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - reso ancor più indigesto dagli aumenti dell’imposta di soggiorno sanciti recentemente dal disegno di legge di bilancio e dal decreto economia nonché dal fatto che l’imposta si paga anche per i periodi in cui le strutture ricettive sono chiuse o comunque vuote o utilizzate in minima parte".
A partire dal periodo d'imposta 2022 l'Imu è integralmente deducibile dal reddito d’impresa. "Si tratta di una misura apprezzabile, ma si può e si deve fare di più. Chiediamo allo Stato e ai Comuni di tener conto delle oscillazioni stagionali dell’attività, fissando esclusioni o riduzioni dell’imposta per i periodi dell’anno in cui la struttura non produce reddito. Chiediamo inoltre di assicurare parità di trattamento tra tutti i soggetti che operano sullo stesso mercato, applicando i medesimi parametri, sia per l'Imu sia per la TARI, a tutti gli immobili destinati all’accoglienza dei turisti, a prescindere dalla classificazione catastale" ha concluso Bocca.