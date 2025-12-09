Imu, conto salato per le imprese alberghiere

A partire dal periodo d'imposta 2022 l'Imu è integralmente deducibile dal reddito d’impresa. "Si tratta di una misura apprezzabile, ma si può e si deve fare di più. Chiediamo allo Stato e ai Comuni di tener conto delle oscillazioni stagionali dell’attività, fissando esclusioni o riduzioni dell’imposta per i periodi dell’anno in cui la struttura non produce reddito. Chiediamo inoltre di assicurare parità di trattamento tra tutti i soggetti che operano sullo stesso mercato, applicando i medesimi parametri, sia per l'Imu sia per la TARI, a tutti gli immobili destinati all’accoglienza dei turisti, a prescindere dalla classificazione catastale" ha concluso Bocca.