2025 anno nero per i consumatori italiani: tra rincari record e speculazioni senza freno

L'anno si è aperto subito male, con i rincari dei carburanti che hanno colpito gli automobilisti già a gennaio, accompagnati dall'aumento dei prezzi di cioccolato e dolci della Befana. Ma era solo l'inizio: nei mesi successivi il caro-prezzi si è esteso a tutti i settori, mentre la produzione industriale continuava la sua crisi.



La primavera ha portato con sé il caos ferroviario, con ritardi e cancellazioni che hanno paralizzato migliaia di pendolari. Nel frattempo, le bollette del gas tornavano a livelli record, mentre gli italiani si trovavano a festeggiare San Valentino con prezzi gonfiati. Marzo ha segnato un momento particolarmente critico: i dati hanno evidenziato come sempre più famiglie siano state costrette a tagliare le spese sanitarie, rinunciando a visite e cure necessarie.