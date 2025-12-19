Logo Tgcom24
Panettone, Nicola Fiasconaro: "Nonostante i rincari, dati entusiasmanti per la pasticceria italiana"

A "Diario del Giorno", il maestro pasticciere commenta gli aumenti degli ultimi anni

19 Dic 2025 - 16:50
© Da video

© Da video

"Nonostante i rincari, gli incrementi del panettone sono notevoli e importanti". Parola del maestro pasticciere Nicola Fiasconaro, che a "Diario del Giorno" analizza gli aumenti registrati negli ultimi anni e analizza il mercato. "Effettivamente ogni anno è diventata una tradizione che le materie prime acquisiscano un valore importante - esordisce Fiasconaro, in collegamento con la trasmissione di Rete 4 da Palermo -. Per tutte le componenti, gli ingredienti, per fare un ottimo panettone di anno in anno il rincaro c'è e questa cosa è anche un po' imbarazzante".

Il maestro pasticciere prosegue: "Noi ci limitiamo soltanto a fare un ricarico fisiologico per avere un nostro margine, che è relativo. Nonostante queste difficoltà posso dire che c'è una stagione esaltante per il panettone italiano".
"Sarà anche il fatto che il 10 dicembre siamo diventati la prima nazione al mondo patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco", prova a spiegare ancora.

E presentando i suoi prodotti più desiderati, ammette: "Noi siamo presenti in 75 paesi e le posso assicurare che nonostante appunto il prezzo, le vendite e gli incrementi sono notevoli".
"Il Made in Italy che avanza nel mondo, le politiche di espansione nei mercati internazionali sono efficaci", afferma ancora.

