Panettone, Nicola Fiasconaro: "Nonostante i rincari, dati entusiasmanti per la pasticceria italiana"

Il maestro pasticciere prosegue: "Noi ci limitiamo soltanto a fare un ricarico fisiologico per avere un nostro margine, che è relativo. Nonostante queste difficoltà posso dire che c'è una stagione esaltante per il panettone italiano".

"Sarà anche il fatto che il 10 dicembre siamo diventati la prima nazione al mondo patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco", prova a spiegare ancora.



E presentando i suoi prodotti più desiderati, ammette: "Noi siamo presenti in 75 paesi e le posso assicurare che nonostante appunto il prezzo, le vendite e gli incrementi sono notevoli".

"Il Made in Italy che avanza nel mondo, le politiche di espansione nei mercati internazionali sono efficaci", afferma ancora.