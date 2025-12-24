Vacanze di Natale di lusso: dai transfer in elicottero al menù di cuscini

Il viaggio di “È sempre Cartabianca” negli hotel a cinque stelle di Courmayeur, tra servizi esclusivi ed esperienze sopra le righe
Dallo shopping in via Monte Napoleone ai ristoranti stellati in cui consumare il consueto cenone di Natale, fino ai servizi offerti in alta quota per soddisfare qualsiasi richiesta. Si tratta dei vizi di chi può permettersi di non badare a spese e di trascorrere le festività sopra le righe. Il viaggio di "È sempre Cartabianca" comincia tra le boutique più costose per gli ultimi regali, dove giochi da tavolo e accessori possono costare oltre 4 mila euro, mentre alcuni capi di abbigliamento possono superare la soglia dei 100mila euro.
Le telecamere di Rete 4 si concentrano quindi sul cibo, entrando nella cucina di un ristorante con due stelle Michelin, dove trionfano sapori autentici e tradizione. Ci si sposta, in alta quota, dove c'è chi come transfer preferisce muoversi in elicottero.
E ancora, gli hotel a cinque stelle in cui dare via alla vacanza, dove è possibile disporre addirittura di un menù di cuscini. Mentre per chi vuole vivere un'esperienza davvero unica, è possibile guidare una slitta guidata dai cani Alaska.