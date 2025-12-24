Vacanze di Natale di lusso: dai transfer in elicottero al menù di cuscini

Le telecamere di Rete 4 si concentrano quindi sul cibo, entrando nella cucina di un ristorante con due stelle Michelin, dove trionfano sapori autentici e tradizione. Ci si sposta, in alta quota, dove c'è chi come transfer preferisce muoversi in elicottero.



E ancora, gli hotel a cinque stelle in cui dare via alla vacanza, dove è possibile disporre addirittura di un menù di cuscini. Mentre per chi vuole vivere un'esperienza davvero unica, è possibile guidare una slitta guidata dai cani Alaska.