Chalet e shopping di lusso, ecco il Natale dei super-ricchi

Località da sogno, servizi esclusivi, shopping di lusso ed esperienze magiche. Con l'avvicinarsi del Natale, le telecamere di "Dritto e rovescio" sono andate in Valle d'Aosta e in Veneto per conoscere i vizi di chi non bada a spese per vedere realizzato ogni suo desiderio.



In Cervinia gli chalet di lusso, che possono arrivare a un costo di 85mila euro nella settimana di Capodanno, risultano già al completo per l'intera stagione invernale, mentre tra le attività più richieste emerge il percorso nel bosco innevato a bordo di una slitta trainata dai cani. Non manca lo chef privato per la preparazione dei pasti, così come la zona benessere allestita con piscina riscaldata.