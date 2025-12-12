Logo Tgcom24
SENZA BADARE A SPESE

Chalet e shopping di lusso, ecco il Natale dei super-ricchi

Il viaggio di "Dritto e rovescio" dove tutto, o quasi, diventa possibile

12 Dic 2025 - 10:30
© Da video

© Da video

Località da sogno, servizi esclusivi, shopping di lusso ed esperienze magiche. Con l'avvicinarsi del Natale, le telecamere di "Dritto e rovescio" sono andate in Valle d'Aosta e in Veneto per conoscere i vizi di chi non bada a spese per vedere realizzato ogni suo desiderio.

In Cervinia gli chalet di lusso, che possono arrivare a un costo di 85mila euro nella settimana di Capodanno, risultano già al completo per l'intera stagione invernale, mentre tra le attività più richieste emerge il percorso nel bosco innevato a bordo di una slitta trainata dai cani. Non manca lo chef privato per la preparazione dei pasti, così come la zona benessere allestita con piscina riscaldata.

La trasmissione di Rete 4 si sposta dunque a Cortina, dove è già iniziata la caccia al regalo più esclusivo. Nella capitale del lusso invernale è possibile affidarsi anche a un personal shopper, pronto ad assecondare le richieste del cliente a seconda dei propri desideri e del budget a disposizione.

