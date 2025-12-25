Natale d'oro per il turismo italiano: ecco perché vale 7 miliardi

Oltre 5 milioni di turisti pernotteranno almeno una notte in strutture ricettive durante le festività: 3,7 milioni di italiani e 1,3 milioni di stranieri. Ma il movimento complessivo è ancora più imponente: più di 20 milioni di persone si sposteranno per gite giornaliere, soggiorni in seconde case o visite a parenti e amici. Gli stranieri arriveranno principalmente da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito per quanto riguarda l'Europa, mentre oltreoceano spiccano Stati Uniti, Canada e Cina.



Le destinazioni: tra arte e montagna Le città e i borghi d'arte mantengono il primato nelle preferenze, seguiti a ruota dalle località di montagna. Una polarizzazione che riflette due diverse concezioni della vacanza natalizia: da un lato il richiamo della cultura, dei mercatini, delle atmosfere urbane illuminate a festa; dall'altro il desiderio di neve, sport invernali e contatto con la natura.