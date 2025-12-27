Boom dell'e-commerce, ma i negozi tengono: l'Italia è divisa tra clic e vetrine

In termini economici, nel 2024 gli acquisti e-commerce B2C hanno raggiunto i 58,8 miliardi di euro. Di questi, 38,2 miliardi sono stati spesi per l’acquisto di prodotti e 20,6 miliardi per i servizi. Una cifra che conferma il peso crescente del digitale nei consumi degli italiani, soprattutto se confrontata con il periodo pre-pandemico. Il salto è evidente se si guarda all'ultimo quinquennio. Tra il 2019 e il 2024 le vendite online sono cresciute del 72,4%, mentre la grande distribuzione ha registrato un +16,4%. I negozi di vicinato, pur in un contesto complesso, hanno comunque segnato un +2,9%. In calo, invece, le vendite al di fuori dei negozi, diminuite del 4,1%.