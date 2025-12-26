Natale 2025, il trend è servito: sul web vince il panettone artigianale

Dimenticate il panettone qualsiasi. Questo Natale il web ha parlato chiaro: voglia di eccellenza, storie da raccontare e ingredienti da assaporare lentamente. A dirlo non sono solo i pasticceri stellati o le vetrine gourmet, ma i numeri delle ricerche online, che raccontano un cambio di paradigma nelle abitudini festive degli italiani. Secondo l'Osservatorio Crosscanale Food di XChannel, la keyword panettone artigianale ha superato il termine generico panettone, raggiungendo oltre 87mila ricerche mensili. Un dato che vale più di mille parole: il Natale premia la qualità, l'unicità e la lavorazione lenta, anche e soprattutto quando si fa shopping online.