Natale 2025, il trend è servito: sul web vince il panettone artigianale

Dalle ricerche online emerge un Natale che premia l'artigianalità, riscrive i rituali dolci e promuove il cioccolato come regalo d'elezione
© Istockphoto
Dimenticate il panettone qualsiasi. Questo Natale il web ha parlato chiaro: voglia di eccellenza, storie da raccontare e ingredienti da assaporare lentamente. A dirlo non sono solo i pasticceri stellati o le vetrine gourmet, ma i numeri delle ricerche online, che raccontano un cambio di paradigma nelle abitudini festive degli italiani. Secondo l'Osservatorio Crosscanale Food di XChannel, la keyword panettone artigianale ha superato il termine generico panettone, raggiungendo oltre 87mila ricerche mensili. Un dato che vale più di mille parole: il Natale premia la qualità, l'unicità e la lavorazione lenta, anche e soprattutto quando si fa shopping online.
Lo studio conferma una tendenza chiara: i consumatori sono disposti a spendere di più pur di portare in tavola prodotti d'eccellenza. Dal panettone al cioccolato, i rincari arrivano fino al +89%, ma non frenano la domanda. Anzi, la rafforzano. Perché il Natale è diventato il momento dell'indulgenza consapevole, dove il prezzo passa in secondo piano rispetto all’esperienza.
Vegano, senza glutine, senza lattosio: il segmento free-from non è più un’alternativa marginale. Con oltre 30mila ricerche, entra a pieno titolo nei rituali natalizi, trasformandosi da scelta di necessità a opzione desiderabile. Inclusività e gusto, finalmente, non sono più in conflitto. Cresce anche l'interesse per il panettone salato e gastronomico, ormai protagonista dell'aperitivo delle feste, una sorta di ouverture conviviale che anticipa cenoni e brindisi.
Destino diverso per il pandoro, che vive una trasformazione interessante: meno attenzione al prodotto finito, più spazio all'esperienza. Stampi, accessori e ricette per il pandoro fatto in casa superano le 60mila ricerche, segno che la pasticceria domestica diventa gesto creativo, affettivo, quasi terapeutico.
Se il panettone racconta la tavola, il cioccolato racconta l'emozione. Le ricerche per cioccolatini crescono del +131%, mentre quelle per le confezioni regalo schizzano addirittura a +550%, superando nettamente le classiche tavolette. Il cioccolato cambia ruolo: non è più solo dolce, ma simbolo. Un dono, un messaggio, una coccola. A dominare le preferenze è il cioccolato fondente, emblema di un gusto adulto che unisce piacere, qualità e consapevolezza.