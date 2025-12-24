Cenone di Natale e Capodanno, i consigli pratici per riempire il carrello senza troppe rinunce

Le feste natalizie sono iniziate e con esse il momento di preparare le tradizionali cene e pranzi di Natale e Capodanno. Salmone affumicato, lenticchie, cotechino, panettone, pandoro e spumante per il brindisi di San Silvestro: sono tutte pietanze immancabili sulle tavole italiane in questo periodo dell'anno. Ma quanto costano realmente questi prodotti? E soprattutto, è possibile risparmiare senza rinunciare alla qualità?