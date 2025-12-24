Smart working natalizio: così si lavora senza perdere la magia delle feste

Anche il periodo natalizio sta ridefinendo il rapporto tra lavoro e vita privata. Non si tratta più di scegliere tra l'uno e l'altra, ma di trovare modalità che permettano di integrare entrambi senza rinunce. È in questo scenario che si sta diffondendo il cosiddetto "ChriSmart Working", una formula di lavoro flessibile pensata specificamente per le settimane natalizie, che consente di modulare orari e luoghi di attività professionale in modo più sostenibile.