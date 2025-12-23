Logo Tgcom24
Natale 2025: gli italiani spenderanno 2,7 miliardi per pranzo e cenone, 64 euro a persona

La spesa media pro capite sarà di 64 euro, il 23% in meno rispetto al 2024. A spendere di più saranno i 65-74enni e i residenti del Centro Italia

23 Dic 2025 - 06:30
© Istockphoto

Quest'anno gli italiani spenderanno 2,7 miliardi di euro per il pranzo o il cenone di Natale, con una spesa media di 64 euro a persona. È quanto emerge da un'indagine condotta da Facile.it con l'istituto di ricerca Emg Different su un campione rappresentativo di 1.500 italiani dai 18 ai 74 anni. Il dato segna un calo del 23% rispetto al 2024, anche se quasi un quarto dei rispondenti dichiara che spenderà di più rispetto all'anno scorso.

Chi festeggia a tavola

 L'89% degli italiani tra i 18 e i 74 anni, pari a oltre 34,6 milioni di persone, festeggerà il Natale con un pranzo, un cenone o entrambi. La percentuale sale al 93% se si considerano solo i residenti del Meridione e delle Isole, dove la tradizione del pranzo e del cenone natalizio è più radicata.

Le differenze per età

  A mettere in conto il budget maggiore saranno i 65-74enni, con una spesa pro capite di 84 euro. Si tratta della fascia d'età che tradizionalmente riserva più attenzione ai festeggiamenti natalizi e che può permettersi di investire maggiormente nella tavola delle feste.

Nord, Centro e Sud

 Guardando alle aree geografiche, i residenti del Centro Italia risultano i più generosi con una spesa media di 70 euro a persona. Sotto la media nazionale si collocano invece gli abitanti del Nord Est (61 euro) e del Nord Ovest (54 euro), che mostrano un approccio più contenuto ai festeggiamenti.

Chi spenderà più o meno

 Il 15% dei rispondenti, equivalente a 2,7 milioni di italiani, ha dichiarato che quest'anno il budget per il cenone o il pranzo sarà inferiore rispetto al 2024. Al contrario, il 24% (circa 4,3 milioni di persone) prevede di spendere di più. La maggioranza, quindi, manterrà una spesa simile a quella dell'anno precedente.

Le ragioni dei tagli

 Tra chi ha deciso di ridurre la spesa, le motivazioni sono principalmente economiche. Il 60,4% dei rispondenti ha dichiarato che sono aumentate altre spese e preferisce quindi tagliare su questi costi, mentre il 34,5% ha ammesso di trovarsi in un periodo di difficoltà economica. Pesa anche il caro-alimenti: negli ultimi 5 anni il costo dei prodotti alimentari è aumentato in media del 25%, secondo i dati di Consumerismo.

I consigli per risparmiare

 Per non rinunciare a una bella tavola natalizia senza spendere troppo, gli esperti suggeriscono alcuni accorgimenti. Prima di tutto, preferire alimenti a chilometro zero, locali e di stagione. Secondo consiglio: non esagerare con le porzioni e calcolare correttamente le quantità in base al numero e all'età dei commensali. Infine, riciclare gli avanzi diventa una regola d'oro, soprattutto durante le feste quando si mangia più del solito.
 

