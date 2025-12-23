Natale 2025: gli italiani spenderanno 2,7 miliardi per pranzo e cenone, 64 euro a persona

Tra chi ha deciso di ridurre la spesa, le motivazioni sono principalmente economiche. Il 60,4% dei rispondenti ha dichiarato che sono aumentate altre spese e preferisce quindi tagliare su questi costi, mentre il 34,5% ha ammesso di trovarsi in un periodo di difficoltà economica. Pesa anche il caro-alimenti: negli ultimi 5 anni il costo dei prodotti alimentari è aumentato in media del 25%, secondo i dati di Consumerismo.