Natale 2025, la spesa media per i regali è di 211 euro | I rincari e le occasioni sotto l'albero

Unione consumatori: gioielli +67% in 4 anni, i pacchetti vacanza +50%. Ma smartphone e tv costano il 37% in meno
© Ansa
Quasi nove italiani su dieci spenderanno fino a 300 euro per i regali di Natale e aumenta dal 13% al 13,2% la quota di chi spenderà oltre tale cifra, con una spesa media che si attesta a 211 euro.
Inoltre, tra coloro che percepiscono la tredicesima, il 22,8% la utilizza per sostenere le spese per la casa e la famiglia, il 22,1% la destina al risparmio, il 20,2% al pagamento di tasse e bollette e quasi il 18% per acquistare i regali di Natale. Sono alcuni dei risultati che emergono da un'indagine riguardo i consumi di Natale 2025 realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research.Ad aumentare è anche il numero di italiani che faranno i regali di Natale quest'anno, con una percentuale che sale all'81,5% rispetto al 79,9% del 2024.
Tra i doni più ricercati, si confermano i prodotti enogastronomici, vini e liquori (19,7%), prodotti per la cura della persona e trattamenti di bellezza (15,2%), capi di abbigliamento, calzature e articoli sportivi (13,2%); più giù nella classifica, abbonamenti streaming, biglietti per spettacoli e concerti, smartphone ed elettronica di consumo, gioielli e orologi. Inoltre, due italiani su tre acquisteranno i regali sia nei negozi fisici che online, mentre il 23,6% esclusivamente presso i punti vendita tradizionali.
Brutte notizie per chi, sotto l'albero, vorrà lasciare gioielli, pacchetti vacanza ed e-book. A scattare una foto, che può diventare anche un utile vademecum per gli acquisti, è l'Unione nazionale consumatori (Unc). Ha elaborato gli ultimi dati Istat e stilato due diverse classifiche, con i regali che hanno subito più rincari e con quelli che hanno invece visto dei ribassi. Al primo posto tra i rincari ci sono proprio i gioielli, che costano il 67,4% in più rispetto al 2021 e il 26,2% in più nel confronto con lo scorso anno. Raddoppiati i costi dei pacchetti vacanza nazionali rispetto a quattro anni fa. Anche donare un libro elettronico o una gift card può essere meno conveniente: l'e-book download arriva sul gradino più basso del podio con +41,5% ed è in seconda posizione rispetto allo scorso anno con +10,9%. Più alti anche i prezzi di manifestazioni sportive e soggiorni in albergo o motel. E se si sceglie di regalare dei cioccolatini, dolci o prodotti di pasticceria confezionati, si arriva a spendere anche oltre il 20% in più sul lungo periodo. In ottava posizione le macchine fotografiche e videocamere (+22,2% tra 2021-2025), che però costano meno dello scorso anno (-1,9%). A chiudere la classifica ci sono fiori ed elettrodomestici - come macchine da caffè, bollitori per tè, rasoi elettrici, spazzolini elettrici, asciugacapelli - che hanno subito negli ultimi quattro anni un aumento di prezzo fino al 20%.
Sul fronte dei ribassi ci sono, invece, buone notizie. Per la top ten dei regali più ribassati rispetto al 2021 bene i cellulari, per i quali spendiamo il -37,1% in meno rispetto al lungo periodo e il -12,7% in meno rispetto al 2024. Al secondo posto le tv con -36,9%, mentre al terzo posto salgono i pc, palmare e tablet con -20,9%. Al quarto posto dei doni meno cari gli aspirapolvere con -15,3%, poi i libri non di narrativa (-13%), monitor, stampanti, accessori per smartphone, smartwatch (-7,4%). Al settimo posto giochi elettronici (-7,1%), seguiti da libri di narrativa (-5%) e vini di qualità (-1,6%). Chiudono la lista i telefoni fissi con -1,5%.