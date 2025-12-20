Natale 2025, la spesa media per i regali è di 211 euro | I rincari e le occasioni sotto l'albero

Brutte notizie per chi, sotto l'albero, vorrà lasciare gioielli, pacchetti vacanza ed e-book. A scattare una foto, che può diventare anche un utile vademecum per gli acquisti, è l'Unione nazionale consumatori (Unc). Ha elaborato gli ultimi dati Istat e stilato due diverse classifiche, con i regali che hanno subito più rincari e con quelli che hanno invece visto dei ribassi. Al primo posto tra i rincari ci sono proprio i gioielli, che costano il 67,4% in più rispetto al 2021 e il 26,2% in più nel confronto con lo scorso anno. Raddoppiati i costi dei pacchetti vacanza nazionali rispetto a quattro anni fa. Anche donare un libro elettronico o una gift card può essere meno conveniente: l'e-book download arriva sul gradino più basso del podio con +41,5% ed è in seconda posizione rispetto allo scorso anno con +10,9%. Più alti anche i prezzi di manifestazioni sportive e soggiorni in albergo o motel. E se si sceglie di regalare dei cioccolatini, dolci o prodotti di pasticceria confezionati, si arriva a spendere anche oltre il 20% in più sul lungo periodo. In ottava posizione le macchine fotografiche e videocamere (+22,2% tra 2021-2025), che però costano meno dello scorso anno (-1,9%). A chiudere la classifica ci sono fiori ed elettrodomestici - come macchine da caffè, bollitori per tè, rasoi elettrici, spazzolini elettrici, asciugacapelli - che hanno subito negli ultimi quattro anni un aumento di prezzo fino al 20%.