Dieci suggerimenti per conservare in sicurezza gli avanzi delle tavole di Natale

Ecco alcuni piccoli accorgimenti quotidiani da seguire per gestire al meglio gli avanzi alimentari e proteggere la salute
© dal-web
Piccoli accorgimenti quotidiani da seguire per conservare al meglio gli avanzi alimentari e proteggere la salute. Tanti piatti saranno i protagonisti delle tavole di Natale e Capodanno degli italiani. In molti casi sarà difficile, se non impossibile, evitare che qualche pietanza avanzi, per essere scaldata e poi consumata nuovamente nei giorni successivi. In agguato, però, possono esservi rischi legati alla salute.
Dall'Istituto superiore di sanità (progetto SAC) arrivano dei suggerimenti per gestire e consumare gli avanzi in sicurezza:
- il primo passo fondamentale è pianificare con attenzione la spesa, calcolando attentamente gli acquisti in funzione del numero di ospiti. In questo modo si limita ciò che potrebbe avanzare, riducendo il più possibile gli sprechi;
- Trasferisci gli avanzi delle Feste in recipienti puliti e chiusi, invece di lasciarli nelle pentole in cui sono stati cucinati. Nel caso di utilizzo dello stesso avanzo in più occasioni, è bene evitare cicli multipli di riscaldamento e raffreddamento riscaldando solo la porzione che si intende consumare. Questo riduce il rischio di contaminazione e deterioramento dell'alimento e ne preserva la qualità;
- Riponi gli avanzi in frigo o in congelatore entro poche ore dalla cottura. Sebbene i tempi di deperimento siano fortemente condizionati dal tipo di alimento e dalla temperatura ambientale, gli alimenti preparati non dovrebbero rimanere fuori dal frigorifero o dal congelatore per più di due ore;
- Gli avanzi dei cibi cotti possono essere conservati in frigorifero per pochi giorni. Idealmente, non dovrebbero essere conservati per più di due-tre giorni. Le preparazioni già cotte vanno riposte nei ripiani alti, separate dagli alimenti crudi;
- Mantieni ben refrigerate tutte le preparazioni avanzate, con particolare attenzione a piatti particolarmente deperibili, come creme e salse; presta particolare attenzione alle preparazioni facilmente deperibili, come l'insalata russa;
- Evita continui spostamenti tra frigorifero e tavola, per ridurre il rischio di contaminazione e deterioramento;
- Per garantire sicurezza e qualità, è consigliabile non conservare più preparazioni diverse nello stesso contenitore in frigorifero: separandole si riduce il rischio di contaminazione crociata, si preservano sapori e consistenze e si assicura una conservazione più uniforme e sicura;
- Per il congelamento, scegli esclusivamente contenitori adatti al freezer, e suddividi le preparazioni in porzioni piccole da consumare in un'unica volta;
- Non consumare preparazioni che presentano segni di deterioramento, come muffa, odori acidi o rancidi, alterazioni di colore o modifiche della consistenza.
L'Iss ha avviato ad aprile 2024 il progetto Sac, che si propone di monitorare come viene percepita la sicurezza alimentare online, per migliorare la comunicazione e supportare i consumatori nelle loro scelte consapevoli, attraverso strumenti digitali dedicati. La responsabile scientifica è Antonella Maugliani.