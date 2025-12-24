Perché il tartan non passa mai di moda (soprattutto a Natale)

Sempre di tendenza, il tartan è stato proposto anche dalle sfilate della moda inverno 2025-2026. Dai look più eleganti allo street style, è una fantasia piuttosto versatile e si declina con facilità. Il consiglio è di abbinarlo a capi neutri ed essenziali. Si porta bene con dolcevita e blazer, jeans e cappotti, stivali alti e mocassini. Spazio aperto anche alla sperimentazione e al gioco di volumi e proporzioni.