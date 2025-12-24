Logo Tgcom24
Lifestyle
Moda
DA KATE ALLE SFILATE

Perché il tartan non passa mai di moda (soprattutto a Natale)

Le ispirazioni per indossare un grande classico dell'inverno, che vive il suo momento d'oro nel periodo delle Feste

24 Dic 2025 - 06:58
Il tartan tra celebs e sfilate: Kylie Minogue, Sarah Jessica Parker, la principessa Kate Middleton e un look inverno 2026 in passerella © IPA/IPA/IPA/Catwalk Pictures

Il tartan tra celebs e sfilate: Kylie Minogue, Sarah Jessica Parker, la principessa Kate Middleton e un look inverno 2026 in passerella © IPA/IPA/IPA/Catwalk Pictures

Il tartan è un "must have" del guardaroba. Grande classico dell'inverno, torna alla ribalta soprattutto nel periodo delle Feste. Amatissimo da Kate Middleton, che lo indossa praticamente da sempre, è anche un continuativo delle sfilate, stagione dopo stagione. Qualche ispirazione per indossarlo e lasciarsi sedurre dal suo fascino senza tempo.  

Perché si chiama tartan?

 Il termine deriva probabilmente dal francese "tiritaine", che significa ruvido e lanoso. Il tartan deve le sue origini alla Scozia, perciò è chiamato anche tessuto scozzese. Si tratta, infatti, del tradizionale "pattern", ovvero il disegno dei tessuti in lana delle Highlands, geometrie di colori diversi che si ripetono su uno schema definito. Ogni clan aveva il suo tartan, un codice visivo che ne identificava i membri di appartenenza. Dal tradizionale rosso al verde o declinato in altre nuance, fu vietato dal governo britannico nel 1746 e divenne allora un simbolo di resistenza identitaria. In seguito all'abrogazione del provvedimento, diventò molto popolare tra l'aristocrazia inglese. Nel corso del tempo fu poi adottato da movimenti controculturali come il punk e il grunge.

Stili da copiare, Kate Middleton e la passione per il tartan

1 di 9
© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton e la passione per il tartan: una costante nel tempo
© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton e la passione per il tartan: una costante nel tempo
© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton e la passione per il tartan: una costante nel tempo

© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton e la passione per il tartan: una costante nel tempo

© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton e la passione per il tartan: una costante nel tempo

Come indossare il tartan

 Sempre di tendenza, il tartan è stato proposto anche dalle sfilate della moda inverno 2025-2026. Dai look più eleganti allo street style, è una fantasia piuttosto versatile e si declina con facilità. Il consiglio è di abbinarlo a capi neutri ed essenziali. Si porta bene con dolcevita e blazer, jeans e cappotti, stivali alti e mocassini. Spazio aperto anche alla sperimentazione e al gioco di volumi e proporzioni.

Come indossare il tartan: le ispirazioni da sfilate e street style

1 di 12
© Catwalk Pictures | Il tartan nelle sfilate della moda inverno 2025-2026: Louis Vuitton
© Catwalk Pictures | Il tartan nelle sfilate della moda inverno 2025-2026: Louis Vuitton
© Catwalk Pictures | Il tartan nelle sfilate della moda inverno 2025-2026: Louis Vuitton

© Catwalk Pictures | Il tartan nelle sfilate della moda inverno 2025-2026: Louis Vuitton

© Catwalk Pictures | Il tartan nelle sfilate della moda inverno 2025-2026: Louis Vuitton

