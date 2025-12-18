Logo Tgcom24
Maglioni natalizi e pigiami, i look "comfy" più divertenti per le Feste

A casa, in famiglia, con gli amici: giocosi e rilassati, gli outfit per vivere il periodo più atteso dell'anno con leggerezza e spirito di condivisione

18 Dic 2025 - 07:00
Tre proposte dalle collezioni Natale 2025 di Tezenis, Intimissimi e IUMAN  © Ufficio stampa

Tre proposte dalle collezioni Natale 2025 di Tezenis, Intimissimi e IUMAN  © Ufficio stampa

Maglioni natalizi e pigiami sono la divisa ufficiale delle Feste. Dai brindisi con i colleghi ai pranzi in famiglia, dai Christmas party ai momenti da passare con le persone più amate o semplicemente sul divano per le maratone di film a tema. Il look perfetto è "comfy", comodo ma non trascurato, dal carattere giocoso, per chi vuole vivere il periodo più atteso dell'anno all'insegna della leggerezza, della voglia di intimità e condivisione.  

Maglioni natalizi 2025, pigiami coordinati famiglia e Christmas jumper per tutti

 Compagni ideali per le giornate più fredde, perfetti per momenti di relax in casa o per aggiungere un tocco di allegria agli outfit quotidiani. La palette cromatica punta sui toni tradizionali – rosso, blu e verde bosco – evocando l’atmosfera calda e accogliente delle festività. Spazio anche alle stampe a tema: soldatini, orsetti, marzapane, tartan, fantasie check e tessuto teddy. È il momento dei Babbo Natale e degli gnomi, del Grinch e dei personaggi più amati del mondo dei cartoni animati e del fantasy. Sempre gettonatissimi gli abbinamenti “matchy”, pensati in coordinato per tutta la famiglia.

Maglioni natalizi e pigiami, i più belli dalle collezioni del momento

© Ufficio stampa | Dalla collezione Natale 2025 di Intimissimi
© Ufficio stampa | Dalla collezione Natale 2025 di Intimissimi

