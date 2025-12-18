Maglioni natalizi e pigiami, i look "comfy" più divertenti per le Feste

Compagni ideali per le giornate più fredde, perfetti per momenti di relax in casa o per aggiungere un tocco di allegria agli outfit quotidiani. La palette cromatica punta sui toni tradizionali – rosso, blu e verde bosco – evocando l’atmosfera calda e accogliente delle festività. Spazio anche alle stampe a tema: soldatini, orsetti, marzapane, tartan, fantasie check e tessuto teddy. È il momento dei Babbo Natale e degli gnomi, del Grinch e dei personaggi più amati del mondo dei cartoni animati e del fantasy. Sempre gettonatissimi gli abbinamenti “matchy”, pensati in coordinato per tutta la famiglia.