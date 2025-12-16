Le piume stanno tornando di moda: saranno il primo trend del 2026?

Sì, le piume sono considerate un simbolo di buon auspicio, protezione, spiritualità, libertà e leggerezza d'animo. Sono ritenute portatrici di messaggi positivi come la presenza di angeli e ricordi da persone care scomparse. In passato potevano simboleggiare resa e codardia (come in combattimento), oggi sono associate a talismani e incoraggiano a realizzare sogni e desideri.