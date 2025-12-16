Le piume stanno tornando di moda: saranno il primo trend del 2026?

Moda, il ritorno delle piume tra sfilate e red carpet
Simbolo di buon auspicio e portafortuna, di glamour e sofisticatezza, danno al look un tocco elegante e rétro
Il ritorno delle piume: Cate Blanchett, Blake Lively, Lila Moss e un look dalle sfilate © IPA/IPA/IPA/Catwalk Pictures
Le piume, chi l’avrebbe mai detto? Leggere, leggere, hanno fatto capolino sulle passerelle degli ultimi anni (sempre presenti nelle sfilate di Valentino sotto la guida di Pierpaolo Piccioli), fino a diventare un vero e proprio trend in ascesa. Per questo autunno inverno, infatti, diversi stilisti le hanno riportate in auge e il fatto non è certo sfuggito alle star, che le rendono protagoniste dei loro look da red carpet.
Il 2026 potrebbe essere l’anno di (ri)consacrazione delle piume. Nei total look, quanto nei semplici dettagli, definiscono la silhouette, danno un tocco di sofisticatezza e di allure rétro. Simbolo di glamour e ricchezza, uniscono romanticismo, sensualità e un velo di nostalgia. A replicare la grazia di quelle animali sono le plant-based, di origine vegetale, cruelty-free e identiche per aspetto e sensazione.
Sì, le piume sono considerate un simbolo di buon auspicio, protezione, spiritualità, libertà e leggerezza d'animo. Sono ritenute portatrici di messaggi positivi come la presenza di angeli e ricordi da persone care scomparse. In passato potevano simboleggiare resa e codardia (come in combattimento), oggi sono associate a talismani e incoraggiano a realizzare sogni e desideri.
