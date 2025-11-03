Tendenza animalier, come indossare il maculato senza esagerare

Dal classico al rock, dal punk al bon ton. Sfrontato e chic, il maculato è estremamente versatile e comunica audacia, sensualità, lusso. Attinge a un richiamo ancestrale, alla natura selvaggia, esprime una personalità forte e dominante, voglia di farsi notare, sicurezza e trasgressione. La sua popolarità è legata, inoltre, a icone di stile e a un'idea di "power dressing" dall'estetica potente e opulenta, come quella degli anni Ottanta.