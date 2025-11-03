Tendenza animalier, come indossare il maculato senza esagerare

Tendenza animalier, il maculato nella moda autunno 2025
© Catwalk Pictures | Tendenza animalier autunno inverno 2025: Versace
© Catwalk Pictures | Tendenza animalier autunno inverno 2025: Versace
Audace e sensuale, sfrontato e chic. Conquista anche il guardaroba di questo autunno un "must have" da sempre nel cuore delle donne
Tendenza animalier: il total look di Jennifer Lopez, la borsa di Dua Lipa e due look proposti in passerella dalle sfilate autunno 2025 © IPA/Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures
Un evergreen della moda. La passione per le stampe animalier ha contagiato anche il guardaroba di questo autunno 2025. Spuntate qua e là sulle passerelle delle sfilate delle maison più prestigiose, hanno da sempre un posto speciale nel cuore delle donne.
Dal classico al rock, dal punk al bon ton. Sfrontato e chic, il maculato è estremamente versatile e comunica audacia, sensualità, lusso. Attinge a un richiamo ancestrale, alla natura selvaggia, esprime una personalità forte e dominante, voglia di farsi notare, sicurezza e trasgressione. La sua popolarità è legata, inoltre, a icone di stile e a un'idea di "power dressing" dall'estetica potente e opulenta, come quella degli anni Ottanta.
Simbolo di ricchezza e sofisticatezza, è una fantasia in grado di vivacizzare anche gli outfit più semplici e minimali, aggiungendo un tocco grintoso. Il consiglio è di non indossare contemporaneamente stampe di diversi tipi, di alternare e bilanciare, accostando l'animalier a capi in tinta unita come nero, bianco, beige o grigio, per evitare di sovraccaricare l'outfit. Se invece non ci si sentisse a proprio agio con un total look "jungle" (come suggerisce Jennifer Lopez nella foto di copertina di questo articolo), si possono adottare pezzi singoli, come insegna - nella stessa immagine - la borsa indossata da Dua Lipa.
Maculato è un termine generico, che include qualsiasi disegno a macchie. Leopardato è, invece, una categoria specifica di maculato, che imita il manto del leopardo. Quindi, riassumendo: il leopardato è un tipo di maculato, ma non tutto il maculato è leopardato.
© Catwalk Pictures | Tendenza animalier autunno inverno 2025: Versace
© Catwalk Pictures | Tendenza animalier autunno inverno 2025: Versace