GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

UN EVERGREEN DELLA MODA

Tendenza animalier, come indossare il maculato senza esagerare

Audace e sensuale, sfrontato e chic. Conquista anche il guardaroba di questo autunno un "must have" da sempre nel cuore delle donne

03 Nov 2025 - 22:15
Tendenza animalier: il total look di Jennifer Lopez, la borsa di Dua Lipa e due look proposti in passerella dalle sfilate autunno 2025 © IPA/Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures

Tendenza animalier: il total look di Jennifer Lopez, la borsa di Dua Lipa e due look proposti in passerella dalle sfilate autunno 2025 © IPA/Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures

Un evergreen della moda. La passione per le stampe animalier ha contagiato anche il guardaroba di questo autunno 2025. Spuntate qua e là sulle passerelle delle sfilate delle maison più prestigiose, hanno da sempre un posto speciale nel cuore delle donne. 

Perché l'animalier piace tanto?

 Dal classico al rock, dal punk al bon ton. Sfrontato e chic, il maculato è estremamente versatile e comunica audacia, sensualità, lusso. Attinge a un richiamo ancestrale, alla natura selvaggia, esprime una personalità forte e dominante, voglia di farsi notare, sicurezza e trasgressione. La sua popolarità è legata, inoltre, a icone di stile e a un'idea di "power dressing" dall'estetica potente e opulenta, come quella degli anni Ottanta.  

Melania Trump in giacca di pelle e due look dalle sfilate autunno 2025

Pelle e marrone, la combo alla Melania Trump che svolta i look di autunno

Alcune delle borse di tendenza di questo autunno 2025 viste in passerella

Borse, dalle soft bag ai bauletti: tutte le tendenze per l'autunno

Come indossare l'animalier senza esagerare

 Simbolo di ricchezza e sofisticatezza, è una fantasia in grado di vivacizzare anche gli outfit più semplici e minimali, aggiungendo un tocco grintoso. Il consiglio è di non indossare contemporaneamente stampe di diversi tipi, di alternare e bilanciare, accostando l'animalier a capi in tinta unita come nero, bianco, beige o grigio, per evitare di sovraccaricare l'outfit. Se invece non ci si sentisse a proprio agio con un total look "jungle" (come suggerisce Jennifer Lopez nella foto di copertina di questo articolo), si possono adottare pezzi singoli, come insegna - nella stessa immagine - la borsa indossata da Dua Lipa. 

Qual è la differenza tra maculato e leopardato?

 Maculato è un termine generico, che include qualsiasi disegno a macchie. Leopardato è, invece, una categoria specifica di maculato, che imita il manto del leopardo. Quindi, riassumendo: il leopardato è un tipo di maculato, ma non tutto il maculato è leopardato.

Tendenza animalier, il maculato nella moda autunno 2025

1 di 22
© Catwalk Pictures | Tendenza animalier autunno inverno 2025: Versace
© Catwalk Pictures | Tendenza animalier autunno inverno 2025: Versace
© Catwalk Pictures | Tendenza animalier autunno inverno 2025: Versace

© Catwalk Pictures | Tendenza animalier autunno inverno 2025: Versace

© Catwalk Pictures | Tendenza animalier autunno inverno 2025: Versace

Come indossare il blazer: i look di Margot Robbie facili da copiare

Margot Robbie in blazer e micro reggiseno: come indossare un trend d'autunno

Come indossare i jeans? Le ispirazioni da Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Charlotte di Monaco, Julia Roberts e Hailey Bieber

I jeans: come indossarli in autunno, come li abbinano le star

