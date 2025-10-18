Cravatta day, Julia Roberts e altre star che la indossano con stile

La cravatta è l'accessorio del guardaroba che più di ogni altro si presta all'eterno gioco tra maschile e femminile. Associata al power dressing, e storicamente all'abbigliamento degli uomini d'affari, sa essere raffinata e, al contempo, trasgressiva e sensuale. Si porta e completa il look come fosse una collana, si sposa con abiti sartoriali, è perfetta anche con spezzati più casual, presuppone una camicia abbottonata. E viene celebrata in tutto il mondo ogni 18 ottobre.