Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
LA GIORNATA MONDIALE

Cravatta day, Julia Roberts e altre star che la indossano con stile

Associata al "power dressing" di ispirazione maschile, è un trend forte di questo 2025. Perché si celebra, curiosità e ispirazioni da copiare

18 Ott 2025 - 07:01
Julia Roberts in giacca e cravatta sul red carpet del 63esimo New York Film Festival © Afp

Julia Roberts in giacca e cravatta sul red carpet del 63esimo New York Film Festival © Afp

La cravatta è l'accessorio del guardaroba che più di ogni altro si presta all'eterno gioco tra maschile e femminile. Associata al power dressing, e storicamente all'abbigliamento degli uomini d'affari, sa essere raffinata e, al contempo, trasgressiva e sensuale. Si porta e completa il look come fosse una collana, si sposa con abiti sartoriali, è perfetta anche con spezzati più casual, presuppone una camicia abbottonata. E viene celebrata in tutto il mondo ogni 18 ottobre

Giornata mondiale della cravatta, chi l'ha istituita

 Il primo Cravatta Day risale al 2003. Cade il 18 ottobre di ogni anno perché in questa giornata, in Croazia, l'Academia Cravatica avvolse intorno all’arena romana di Pola una gigantesca cravatta rossa, per rendere omaggio al simbolo dell’identità nazionale del Paese. La ricorrenza è stata ufficializzata dal Parlamento di Zagabria, all'unanimità, nel 2008.

Leggi anche

Cravatta donna 2025: dalle sfilate a come la indossano le star

Giornata internazionale della cravatta: come fare nodi perfetti

Qual è la storia della cravatta?

 Le sue origini risalgono alla Guerra dei Trent'anni (1618-1648), quando i soldati mercenari croati che servivano la Francia indossavano foulard rossi al collo come parte della loro uniforme. La parola francese "cravate" sarebbe infatti una deformazione di "croate", da cui ne deriva il nome. Molto apprezzata, divenne così un accessorio di moda alla corte di Luigi XIV, che istituì la figura del "cravattaio del re", una persona di sua fiducia da cui si faceva aiutare per annodare le cravatte.  

Qual è la cravatta più costosa al mondo?

 È la “Suashish”, realizzata in pura seta di altissima qualità e impreziosita da 150 grammi d’oro e 271 diamanti. Costa quasi 200mila euro ed è una creazione dello Studio Satya Paul Design, in collaborazione con lo Suashish Diamond Group. 

Leggi anche

Moda, la cravatta: come scegliere i colori e abbinarla all'abito

La cravatta per le donne, must have di questo 2025

 Già protagonista delle sfilate dedicate alla moda della scorsa primavera estate, il 2025 si conferma essere l'anno della cravatta. Le star hanno rilanciato il trend, che ha spopolato e continua a spopolare anche nello street style. Da Nicole Kidman a Monica Bellucci, da Kendall Jenner a Julia Roberts, addicted praticamente da sempre dello stile "mannish", ispirato al guardaroba maschile. Iconico il suo look ai Golden Globe 1990, "cult" che ha riproposto e attualizzato anche di recente, come in occasione della sua partecipazione al 63esimo New York Film Festival e alle premiere di “After the Hunt”, l’ultimo film di Luca Guadagnino che la vede protagonista.

La cravatta, Julia Roberts e le altre star: come indossare un "evergreen"

1 di 24
© Afp | Julia Roberts in cravatta alla conferenza stampa di presentazione del film "After the Hunt" a New York
© Afp | Julia Roberts in cravatta alla conferenza stampa di presentazione del film "After the Hunt" a New York
© Afp | Julia Roberts in cravatta alla conferenza stampa di presentazione del film "After the Hunt" a New York

© Afp | Julia Roberts in cravatta alla conferenza stampa di presentazione del film "After the Hunt" a New York

© Afp | Julia Roberts in cravatta alla conferenza stampa di presentazione del film "After the Hunt" a New York

Leggi anche
Julia Roberts con un iconico look maschile ai Golden Globe 1990 e sul red carpet di Cannes 69

Julia Roberts, la lezione di stile che ci aspettiamo da Venezia 82

Emporio Armani: la cravatta per le donne è finalmente un vezzo

cravatta
cravatta day
julia roberts

Sullo stesso tema