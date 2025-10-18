Cravatta day, Julia Roberts e altre star che la indossano con stile

Già protagonista delle sfilate dedicate alla moda della scorsa primavera estate, il 2025 si conferma essere l'anno della cravatta. Le star hanno rilanciato il trend, che ha spopolato e continua a spopolare anche nello street style. Da Nicole Kidman a Monica Bellucci, da Kendall Jenner a Julia Roberts, addicted praticamente da sempre dello stile "mannish", ispirato al guardaroba maschile. Iconico il suo look ai Golden Globe 1990, "cult" che ha riproposto e attualizzato anche di recente, come in occasione della sua partecipazione al 63esimo New York Film Festival e alle premiere di “After the Hunt”, l’ultimo film di Luca Guadagnino che la vede protagonista.