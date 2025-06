Giornata mondiale della minigonna: storia e battaglie di un “cult”

Sebbene l'invenzione della minigonna sia stata rivendicata dal couturier francese André Courrèges, che nel 1964 aveva presentato a Parigi una collezione di abitini corti, dalle linee a trapezio, la vera artefice è stata Mary Quant. Era il 1963 quando mise il primo modello nella vetrina di Bazaar, la sua boutique in King’s Road, a Londra. Subito dopo la modella Leslie Hornby, meglio nota come Twiggy, prese a indossarla, contribuendo a far diventare la miniskirt il trend del momento. Da allora, quel “pezzo di stoffa” è entrata nel cuore e nel guardaroba femminile, ed è a tutt’oggi tra i capi più amati, anche in virtù della sua grande valenza simbolica.