Costumi mare: Kendall Jenner e Irina Shayk danno il via alla stagione

Tra le collezioni più glamour e instagrammabili del momento ci sono i bikini proposti da Calzedonia nella sua serie Shiny Satin, presentata nella versione estate 2025 in collaborazione con Kendall Jenner, Irina Shayk e Amelia Gray. Le tre supermodelle offrono ciascuna la propria interpretazione dei capi più cool del marchio, proposti in sei nuovi colori brillanti: top a triangolo (con imbottiture rimovibili), balconette con scollatura vertiginosa e canottiere a vestibilità ridotta. A impreziosire e dare un tocco glam a tutta la serie, finiture luminose e setose, rouches per le più romantiche e punti luce per le amanti delle linee pulite e dall’eleganza discreta.