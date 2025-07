Giornata mondiale del bikini: i "cult" tra storia, cinema e mito

Tuttavia, si hanno tracce dei primi bikini già dall'epoca romana. Alcuni mosaici rinvenuti in una villa a pochi chilometri da Piazza Armerina, in Sicilia, ritraggono delle atlete in costumi due pezzi. In origine, dunque, non veniva indossato per andare al mare o prendere il sole, bensì per dedicarsi ad attività sportive, all'atletica, alla danza. Tornando al secondo dopoguerra, ci sono voluti almeno una quindicina d'anni per far accettare i bikini negli Stati Uniti. Proibiti al concorso per Miss Mondo nel 1951, hanno iniziato a prendere piede con il cinema: entrati nel mito quelli indossati da Brigitte Bardot nel film "E Dio creò la donna" (1956) e da Ursula Andress nei panni della Bond girl Honey Rider in "Agente 007 - Licenza di uccidere" (1962).