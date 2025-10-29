Logo Tgcom24
DALLE SFILATE ALLO STREET STYLE

Scarpe con i tacchi e calzini: il mix più trendy dell'autunno

Una combo che non smette di sembrare azzardata ma che stagione dopo stagione consolida il suo primato

29 Ott 2025 - 20:48
Scarpe con i tacchi alti e calzini. L'abbinamento più cool del momento vede in grande spolvero le décolleté con una combo che non smette di sembrare azzardata. Onnipresenti nello street style da diverse stagioni, anche in questo autunno 2025 i calzini tornano protagonisti in tutta la loro peculiarità, rilanciando un trend ormai piuttosto consolidato. Abbinati a gonne longuette e abiti midi, rimandano allo stile preppy, caratterizzato da un'eleganza apparentemente disinvolta ma in realtà curata, che combina capi classici e sportivi, ispirati al mondo dei college americani.

