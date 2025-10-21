Milano è davvero la città in cui ci si veste meglio al mondo?

Milano città meglio vestita al mondo: i look dallo street style delle sfilate
Più di Parigi e Londra. Il capoluogo lombardo incoronato dal New York Times: “Per le strade difficile girare un angolo senza incontrare persone eleganti”
Milano Fashion Week: lo street style del pubblico delle sfilate © Catwalk Pictures
Milano ha incassato un placet importante. Secondo il New York Times, la capitale della moda italiana è la città in cui ci si veste meglio al mondo. Più di Parigi, Londra o della Grande Mela. L’articolo, rilanciato dai social, è diventato un trending topic e sta facendo gongolare i fashion addicted (e non solo).
Dopo essere stata consigliata lo scorso gennaio, sempre dal New York Times, tra le migliori mete turistiche del 2025, celebrata ad aprile durante la Design Week, la città meneghina è tornata a far parlare di sé in seguito alle ultime sfilate: “Per la prima volta dopo tanto tempo, la Milano Fashion Week è riuscita a lanciare un messaggio chiaro: la città potrebbe benissimo essere il luogo meglio vestito del mondo”, ha scritto Simbarashe Cha, fotografo ed editorialista che documenta lo stile e la moda in tutto il mondo per lo stesso quotidiano. “Per le strade, era difficile girare un angolo senza incontrare persone eleganti che sfoggiavano strati di vestiti autunnali, scarpe a punta, cappotti con ampi revers, giacche doppiopetto o pantaloni raffinati come quelli resi celebri da Giorgio Armani”, si legge nel suo articolo.
Il titolo ha un punto interrogativo, che si presta a far fiorire il dibattito e a rilanciare: “Milano è la città in cui ci si veste meglio al mondo?”. Il mix eclettico di volti, abiti e idee incrociati dal reporter nei front row dei fashion show, ma anche per le strade, implicano una risposta affermativa. E il fatto contribuisce a rafforzare la reputazione della città come destinazione dallo stile ineguagliabile.
